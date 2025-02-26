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飆股只能靠內線小道消息追？專家公開6檔飆漲走勢圖：出現就有望大賺

聯合新聞網／ 股票莊爸
股市示意圖／中央社
股市示意圖／中央社

我眼中的飆股長相

市場上，大多散戶喜歡追逐飆股，希望在短時間內就賺到大價差，我也不例外。

在沒有特別策略的狀況下，大多數人都會選擇追高，若後續如願噴出，當然能夠賺到一段，但如果沒有呢？不懂得停損的人，就很容易被套牢。

因此操作飆股的獲利關鍵，顯然在於選出續航力佳的飆股。

什麼樣的股票會噴出呢？撇除內線消息，身為小散戶的我們，在線圖上能看出什麼端倪？

在這一章節，我們先介紹一種飆股的長相，這種股票原本並沒有明顯漲勢，但在滿足特定條件以後，卻有機會大幅上漲，若能掌握到起漲點並及時買進，就能賺到一筆可觀的價差。

上漲潛力的股票，我先找這種圖形

我個人最喜歡、也是「股票莊爸」開始被注意到的契機，就是「三角收斂」型態。

何謂三角收斂？三角在哪裡？又要怎麼收斂？首先要觀察K 棒的趨勢。

K棒走勢是會有轉折的，有時上漲了再轉下去，下跌了再轉上來，就像一座山會有山頂和山谷，連綿青山會有好幾個山頂和山谷一樣。

當我們把K 棒走勢的高點與高點相連，低點與低點相連，會形成兩條趨勢線。

隨著高點不再上推，或是低點沒有往下續推，兩條趨勢線會逐漸靠近、收斂、交會，如同三角形的角。

三角收斂有對稱、上升和下降三角（見圖表2-1），我主要觀察對稱三角。

三角收斂會出現在盤整區間，為中繼型態，代表多空雙方尚未分出勝負，市場正在累積能量，直到一方勝出，就會突破收斂的價格區間。

如果多方比較強，走勢就會突破上緣趨勢線，我們只要趁這個時機順勢進場就好。

觀察型態，等待起漲訊號

不過在這一章，我們先不細講操作，將重點放在感受三角收斂的走法，看看下列幾個例子。

1、光聖 6442

2024年4月25日選出三角收斂型態（見圖表2-2），隨後在5月2日突破上緣，接著盤整了幾週，但未達出場條件就抱著，盤整結束便一路上漲（見圖表2-3）。

2、晶彩科 3535

2024年5月7日選出比較大的三角收斂型態（見圖表2-4），之後在5月15日突破上緣走漲，經歷過一小段回測又繼續往上走（見圖表2-5）。

3、佳必琪 6197

2024年5月15日選出三角收斂型態（見圖表2-6），5月22日便突破上緣，隔天開盤直接跳空來到上緣之上，雖然收黑但上緣有支撐，後續慢慢墊高（見圖表2-7）。

4、台表科 6278

2024年5月29日選出三角收斂型態（見圖表2-8），後面又再收斂了一段，角度越來越小，直至6月13日收盤突破上緣，等待一段時間的整理，就出長紅噴出（見圖表2-9）。

5、帝寶 6605

2024年6月7日選出三角收斂型態（見圖表2-10），6月12日便出長紅突破上緣上漲（見圖表2-11）。

6、擎亞 8096

2024年6月12日選出三角收斂型態（見圖表2-12），6月17日就長紅突破上緣，當天更是達到漲停（見圖表2-13）。

當然，三角收斂突破的例子不少，例如所羅門（2359）、雷科（6207）、弘憶股（3312）、辛耘（3583）（見圖表2-14）。

藉由本章幾張線圖，大家應該能夠大致理解我眼中的飆股長相，而下一章就會進入三角收斂的操作面，說明到底該如何判斷進出。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

（本文摘自聯經出版《找出飆股穩穩賺：臺大工程師的K線交易筆記，從線圖找出「飛龍訊號」，看穿主力動向，找出下一支大漲股》，作者：股票莊爸

價差 回測 跳空

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