合併前最後一哩路要完成了！新光金、台新金平盤震盪

據了解，台新金（2887）與新光銀行工會終於在25日晚間達成勞資協議，新光銀行也將在26日下午召開臨時董事會，正式通過雙方簽署的勞資協議，最快26日下午、27日上午就會一起向金管會補件，完成所有合併的重要文件，不過今新光金（2888）、台新金股價未有表態，新光金、台新金於平盤附近震盪。

據知情人士指出，雙方已協商9次，昨日台新銀行副董事長尚瑞強親自出面，並由勞動部的司長親自主持，終於定案。最快今日下午、明日上午就會一起向金管會遞件勞資協議補件，完成所有合併的重要文件。

新光金董事長魏寶生25日指出，合併當然期盼進度愈快愈好，但還是尊重台新金與主管機關，並強調新光金沒有出現外界傳言的離職潮，雙方是合意的、對等的，員工當然願意留下來。

新壽2024年全年稅後純益206.07億元，創下歷年次高紀錄，每股稅後純益（EPS）為1.26元。外界關注新壽今年獲利能否穩定成長，魏寶生表示，新壽從今年1月開始正式採用平行報表，加上新壽有加入外匯準備金新制，避險成本會鎖定在一定比例，未來會愈來愈穩定。

新壽去年原始保費436億元，較2023年成長189億元，但因應IFRS接軌，今年原始保費目標僅設為300億元左右，但將建構更多元的A&H（健康險與意外險）等高CSM的產品線，CSM目標維持年增。

新壽董事會日前決議將在新加坡設立100%持有的特定目的國外籌資事業（SPV）在海外發債籌資，魏寶生表示，目前正在進行當中，並預告自己周日準備前往越南拜訪當地主管機關，洽談關於發債與設立保代等事宜，他強調，「新壽需要往外走」。

新光金近日連獲外資買超，外資自2/13起連續買超新光金，且每日買超數量皆破萬張，2/24更買超破4萬張。而新光金儘管自去年9月以來經歷過一波修正整理，但外資持股數量不減反增，持股比自21%提高至32%，五個多月以來增持達11個百分點。