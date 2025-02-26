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輝達財報公布前這檔老AI飆天價 蛇年來大漲逾5成
輝達（NVIDIA）上季財報將在美股26日收盤後出爐，26日台股老AI股表現中以川湖（2059）最為搶眼，股價開平走高衝破2,000元關卡，一度拉升至2,080元，創下歷史新高，統計從蛇年來的漲幅超過5成。
輝達上季財報將出爐，FactSet數據顯示輝達上季獲利可能比一年前大增59%，營收可望成長72%；市場高度關注輝達的財報表現，台股AI族群中，26日則是漲跌互見，不過，川湖的表現在老AI股中相對搶眼。
川湖早盤以1,955元平盤開出，雖一度下滑至1,935元，但股價迅速翻揚向上，一度拉升至2,080元，衝破2,000元關卡，盤中漲幅逾3%；若從蛇年的盤中低點1,335元計算，創下天價的川湖漲幅達55.8%。
美系外資報告看好川湖將成為AI伺服器主要供應商；有望在傳統伺服器中獲得更多市場份額，給予「優於大盤」評等，將目標價從1,875元上調至2,300元。
川湖1月營收12.33億元，月增9.89%，年增88.15%，美系外資看好川湖首季將維持強勢的成長動能，主受惠GB200的貢獻、加上HGX的持續動能、另外，ASIC伺服器出貨量穩健及傳統伺服器市場份額的增加。
美系外資預估川湖第1季營收35.96億元，毛利率略降至69.3%，營業利潤率60.8%，每股純益（EPS）19.06元；美系外資預估川湖下半年的營收表現將優於上半年，主因後續推出新的GB300，將需要更多的滑軌套件；長期來看，對2026年和2027年保持樂觀。
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