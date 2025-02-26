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台股根本宇宙最強…還在美股這麼弱的情況下！直雲：散裝指數每天都在飆高
最近的美股因為多種利空下，每天下跌可說是非常地弱勢，不過卻不影響台股中小型股的飆漲，台股的中小型股可說是非常地強勢！台股根本宇宙最強。
俄烏戰爭每天都有好消息，加上散裝指數每天都在飆高，慧洋-KY絕對是我們投資組合一定要有的，可以在電子股偏弱的時候出來幫助投資組合。
最近還是不時有機器人的消息傳出，現在這個盤也是因為機器人股票表現地相當地強勢撐住，我今天還有加碼亞光，畢竟機器人之眼算是比較獨有的特色，持續看好機器人股票。
我的愛股飛捷今天也站回了170元，我認為飛捷可能隨時噴出，今天不要問我要不要買，你早就該買了！
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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