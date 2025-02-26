川普課完鋼鐵換課銅關稅 第一銅盤中飆逾5%

美國總統川普25日表示，關稅將有助於美國銅業，並簽署行政命令，指示商務部檢視對進口銅課徵關稅的方案，紐約商品交易所銅期貨一度大漲2.4%，帶動第一銅（2009）26日盤中跳空大漲，一度攻上漲停板，不過漲停打開，但仍有逾5%的漲幅。

川普周二表示，關稅將有助於美國重建銅業，並強化國防安全；川普說，美國產業依靠銅，沒有任何例外，銅應該要在美國製造。

川普並指示商務部以國家安全為由，對進口銅展開調查。如果調查發現有傾銷之實，美國政府將採取報復性措施，包括徵收關稅或設定進口配額。

調查將依據美國《貿易擴張法》第232條款進行，此法賦予總統以國內安全為由實施貿易限制的廣泛權力。川普已動用此權力宣布對鋼鋁徵收25%的關稅，並將在3月付諸實施。

受此消息激勵，紐約商品交易所銅期貨一度大漲2.4%，創下2月12日以來的最大盤中漲幅。台股中第一銅也跟進大漲，盤中強漲逾5%。電線電纜股榮星（1617）、合機（1618）、華榮（1608）等也走高，盤中漲幅逾1%。

業內指出，去年全年電線電纜累計出口量達265.7萬噸，年增16.8%，顯示出在電力、基礎設施建設等需求強勁，在原料緊缺、價格上揚下，預期將推升第一銅等上游廠家出貨報價向上。

根據美國地質調查局統計，美國2024年消耗約160萬噸精煉銅。摩根士丹利的研究顯示，美國依賴銅進口甚深，銅淨進口量占需求的36%。智利是美國最大的銅進口來源，佔總進口量38%，其次是加拿大和墨西哥，分占28%和8%。