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電子股平盤 台股盤中23300點震盪

中央社／ 台北26日電
台股示意圖／AI生成
台股示意圖／AI生成

台積電今天開低後跌勢收斂，回升至平盤1055元，電子類股指數在平盤上下震盪，盤中大盤在23300點附近遊走。

至10時42分，台股加權指數達23268.6點，下跌17.12點，成交值新台幣1851億元。

台積電美國存託憑證（ADR）25日下跌逾1%，台積電今天股價跳空開低，達1045元，下跌10元，不過，隨後買盤湧入，台積電股價跌勢收斂，回升至平盤1055元。

鴻海、廣達、台達電等權值股紛紛由黑翻紅，世芯-KY、力旺及大立光等高價股震盪走高，盤中電子類股指數在平盤上下震盪。

傳統產業股漲跌互見，台塑集團股走跌，影響塑膠類股指數下跌逾1%，紡織類股指數也下跌逾1%；玻璃類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。

台塑集團 台積電

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