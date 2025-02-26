台股再現16千金！印能科技掛牌大漲 中籤紅包34萬元
印能科技（7734）26日掛牌上櫃，承銷價1,250元，早盤以1,540元開高後一度拉升至1,590元，中籤的投資人若是賣在盤中高點，可賺進34萬元，報酬率27.2%，印能科技拉開蜜月行情序幕，盤中漲幅逾20%，台股再現16千金。
印能科技在去年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股；印能科技公開申購承銷張數僅382張，但卻吸引80,408人參與抽籤，由於合格件數為67,142件，中籤率0.56%。
印能科技2007年成立，是國內首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題並導入量產的廠商，主要業務為客戶解決在製程中產生的氣泡、翹曲、散熱等痛點，大幅提升製程良率，並且獲得全球前十大封裝及晶圓製造廠與記憶體大廠肯定，目前除泡機產品在先進封裝市場市占率高達8成。
印能科技是先進製程解決方案大廠，董事長洪誌宏先前曾表示，由於全球先進封裝市場的快速成長，預期這兩年CoWoS技術不會被取代，加上DeepSeek的出現加速AI應用，有望推升先進封裝成長，看好「今年會是精彩的一年」。
印能科技搭上先進封裝爆發成長列車，近三年營收與獲利持續增長，毛利率都超過60%，營益率則是大於45%；2023年稅後純益5.46億元，每股純益31.72元；2024年營收18億元，年增51.86%，累計去年前三季稅後純益6.08 億元，每股純益30.28元。
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