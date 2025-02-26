快訊

日本頂大遭陸資產階級鎖定 媒體人直擊爆學現象心驚

中華隊明年經典賽赴東京機會高！日媒喊警戒強敵 讚他「霸氣咆哮」

嘉市議員戴寧涉詐助理費 二審認罪繳回不法所得改判5年半

台股再現16千金！印能科技掛牌大漲 中籤紅包34萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

印能科技（7734）26日掛牌上櫃，承銷價1,250元，早盤以1,540元開高後一度拉升至1,590元，中籤的投資人若是賣在盤中高點，可賺進34萬元，報酬率27.2%，印能科技拉開蜜月行情序幕，盤中漲幅逾20%，台股再現16千金。

印能科技在去年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股；印能科技公開申購承銷張數僅382張，但卻吸引80,408人參與抽籤，由於合格件數為67,142件，中籤率0.56%。

印能科技2007年成立，是國內首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題並導入量產的廠商，主要業務為客戶解決在製程中產生的氣泡、翹曲、散熱等痛點，大幅提升製程良率，並且獲得全球前十大封裝及晶圓製造廠與記憶體大廠肯定，目前除泡機產品在先進封裝市場市占率高達8成。

印能科技是先進製程解決方案大廠，董事長洪誌宏先前曾表示，由於全球先進封裝市場的快速成長，預期這兩年CoWoS技術不會被取代，加上DeepSeek的出現加速AI應用，有望推升先進封裝成長，看好「今年會是精彩的一年」。

印能科技搭上先進封裝爆發成長列車，近三年營收與獲利持續增長，毛利率都超過60%，營益率則是大於45%；2023年稅後純益5.46億元，每股純益31.72元；2024年營收18億元，年增51.86%，累計去年前三季稅後純益6.08 億元，每股純益30.28元。

台股 營收 興櫃

延伸閱讀

台股連2跌、00919卻逆勢連漲！專家：大盤低點買入好時機、震盪也有配息撐腰

AI退燒疑慮衝擊 台股外資狂賣513億元 失守月線

台股+多重資產 新寵兒

市值型ETF 受益人最多

相關新聞

AI退燒疑慮衝擊 台股外資狂賣513億元 失守月線

台股昨（25）日在微軟大砍算力需求，引發市場對AI退燒疑慮下，加上外資一口氣倒貨513.3億元，衝擊台股跳空開低走低，盤...

台股開盤下跌63點 台積電開盤價1,045元下跌10元

台股26日開盤指數為23,221.84點，下跌63.88點。台積電（2330）開盤價1,045元，下跌10元。

台股再現16千金！印能科技掛牌大漲 中籤紅包34萬元

印能科技（7734）26日掛牌上櫃，承銷價1,250元，早盤以1,540元開高後一度拉升至1,590元，中籤的投資人若是...

台積電ADR下跌 法人：台股恐面臨季線保衛戰

美股主要指數25日跌多漲少，那斯達克指數下跌260點，費城半導體指數下挫114點。台股25日失守月線23342點，跌27...

AI趨勢浪潮下 漲破千元台積電還能買嗎？專家：從本益比看CP值還很高

「護國神山」台積電在2024年突破千元大關後，不少投資人擔心基期已高不敢投入，漲破千元的台積電還能買嗎？

就市論勢／半導體、硬體概念股 聚光

川普上任美國總統後，連發多項行政命令，關稅政策如預期上路，但市場已開始陸續調適，且透過巴拿馬，加拿大與墨西哥加關稅案例，市場深知關稅手段的厲害，確實促使川普達到預期的成果，關稅議題料將持續發酵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。