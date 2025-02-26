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台股開盤下跌63點 台積電開盤價1,045元下跌10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖／AI生成
台股示意圖／AI生成

台股26日開盤指數為23,221.84點，下跌63.88點。台積電（2330）開盤價1,045元，下跌10元。

群益投顧表示，盤勢跌深股輪彈態勢持續，但也進入輪動加速、強弱更顯分歧階段，從周二（25日）輪到川普政策受害的太陽能股強彈，可略窺一二。輝達財報將公布，台股破季線估將短線弱勢抵抗；惟中期評價承壓，檢視持股、汰弱留強審慎應對。

操作題材可留意：

1.AI題材利基股─市場關注的AI指標輝達將公布財報，輝達GTC大會3/17登場，市場對泛AI題材的關注居高不下。惟須留意強勢股輪動加速，從近日補漲型機器人概念正淩（8147）、信邦（3023）與華晶科（3059）急漲數日便爆量可略窺一二，應留意基期與量能變化。

2.資產(營建)相關─相對鋼鐵股帶動塑化相關原物料股或有無基(本面)之彈之虞，致原物料股強弱分歧加大。美國共和黨矢言大幅減稅、放寬監理和緊縮移民政策，同時大打關稅戰，令許多經濟學家示警恐助長通膨，環境對抗通膨的資產營建股形成挹注。

周二美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,621.16點，上漲159.95點、漲幅0.37%；S&P500指數下跌0.47%；那斯達克指數下跌1.35%；費半指數下跌2.29%。台積電ADR下跌1.19%%，收在189.37美元，連續六日下跌，已跌了7.1%，較台北交易溢價17.7%。

市場對經濟前景和關稅的疑慮再次拖累股市表現，美國消費者信心指數創下2021年8月以來最大跌幅，零售、服務和住房方面的數據也令人失望。輝達（NVIDIA）大跌2.8%；特斯拉大跌8.4%，市值跌破1兆美元大關，連續四個交易日下來累計跌幅16%，市值蒸發1,860億美元。美國10年期公債殖利率下跌11個基點至4.29%，為近八個交易日內的第七度下跌，並創下2024年12月中旬以來的最低水準。

三大法人周二集中市場合計賣超596.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超513.3億元，投信買超11.2億元，自營商（自行買賣）賣超28.3億元，自營商（避險）賣超65.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,220口至13,010口，其中，外資淨空單增加3,653口至35,332口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,141口至9,215口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03下降至0.87。VIX指數上升0.82至19.66。外資台指期買權淨金額0.13億元 ; 賣權淨金額1.08億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電 台股 外資 輝達

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