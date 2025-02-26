台積電ADR下跌 法人：台股恐面臨季線保衛戰

美股主要指數25日跌多漲少，那斯達克指數下跌260點，費城半導體指數下挫114點。台股25日失守月線23342點，跌279點，收在23285點，法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾1%，台指期夜盤下跌168點，恐不利台股今天表現，甚至面臨季線23113點保衛戰。

美國2月消費者信心指數大幅滑落，美股主要指數25日跌多漲少。道瓊工業指數上漲159.95點，漲幅0.37%，標準普爾500指數下跌28點，跌幅0.47%，那斯達克指數下跌260.54點，跌幅1.35%，費城半導體指數下挫114.66點，跌幅2.29%。

國內外產業訊息方面，中央銀行統計，1月房貸餘額為新台幣11兆1112億元，月增281億元，相較去年月增量動轍700、800億元以上，明顯放緩，年增率9.86%，也是8個月來最低水準。

統包工程承攬商中鼎集團宣布，成功與德商西門子能源公司共同取得國光電力公司「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程」標案，為總裝置容量1200MW的更新案，預定2028年底完工，年發電約70億度

國研院半導體中心表示，與旺宏電子合作開發出新型3D動態隨機存取記憶體（3D DRAM）雛形，具體積小、高頻寬、能耗低、耐用度高等優勢，是全世界最早開發出此種新型3D DRAM的團隊之一，布局未來5年至10年的前瞻技術需求，有望成為AI晶片的HBM記憶體首選。

晶圓代工廠世界先進指出，2025年第1季客戶需求回溫，訂單能見度達3個月，第1季晶圓出貨量可望增加8%至10%，產品平均售價將下滑4%至6%。

面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂表示，儘管有部分短單，第1季業績預估小幅修正，客戶需求第2季起逐漸明朗，下半年業績可較上半年佳。

法人表示，台積電ADR下跌逾1%，台指期夜盤下跌168點，恐不利台股表現，指數在25日跌破月線後，將進一步面臨季線保衛戰。