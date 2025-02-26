AI退燒疑慮衝擊 台股外資狂賣513億元 失守月線

台股昨（25）日在微軟大砍算力需求，引發市場對AI退燒疑慮下，加上外資一口氣倒貨513.3億元，衝擊台股跳空開低走低，盤中一度重挫356點，終場大跌279點、收23,285點，失守月線支撐，成交量擴張至4,120億元，呈現「價跌量增」格局。

外資投銀發布報告指出，微軟已開始不續租資料中心，引發市場對AI需求退燒的疑慮，再加上美國近期服務業指數、信心指數等數據都低於預期，外資又大舉賣超，因而引爆AI股賣壓出籠，除使台積電（2330）自去年12月下旬來，第三度跌破季線外，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等AI指標股均同步拉回。

其中，外資賣超513.3億元，是今年第三大賣超金額，其中殺出台積電22,161張、233億元；投信則加碼大成鋼、中信金等個股，買超台股11.2億元；自營商賣超93.9億元，合計三大法人賣超596.1億元。八大公股行庫則護盤元大金、台積電等個股，買超114.9億元，是今年單日第三大買超。

台股25日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

展望台股後市多空關鍵，法人圈焦點一致指向即將登場的輝達法說會內容，包括上一季業績數據、本季及後續營運展望等，都是市場關注焦點。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑的看法，目前外資大行對輝達上一季的營收預期在380~400億美元間，每股稅後純益（EPS）0.82~0.85美元；而本季展望上，機構法人估營收在420億美元上下，EPS在0.87~0.92美元間，如何看待這些數字，將會有三種情境。

第一，若上季數字連續第九季超越財測、並優於市場預期，且輝達執行長黃仁勳對本季財測與AI後市展望所釋出的訊息，可化解投資疑慮時，不僅有望帶動台積電股價重返季線，台股也有望再次回歸漲升軌道。

第二，若上季數字、本季展望僅符合市場預期時，輝達、台積電股價可能將回歸川普政策等影響中；第三，若上季、本季數字不如預期時，輝達、台積電等AI股可能將面臨一波修正。

統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢分析，四大CSP今年資本支出仍大幅成長、合計近3,000億美元，意味將繼續加碼輝達AI晶片，帶動輝達今年業績將逐季走升，將是台股扭轉多空趨勢的重要關鍵，但也因為川普關稅威脅仍在，3月仍將推出多項政策中，投資人仍需留意風險意識。