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就市論勢／半導體、硬體概念股 聚光

經濟日報／ 柯鴻旼（群益葛萊美基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

川普上任美國總統後，連發多項行政命令，關稅政策如預期上路，但市場已開始陸續調適，且透過巴拿馬，加拿大與墨西哥加關稅案例，市場深知關稅手段的厲害，確實促使川普達到預期的成果，關稅議題料將持續發酵。

台股方面，2月以來美國10年公債殖利率於4.5%上下震盪，且DeepSeek對AI硬體規格升級速度影響也緩解下來，然而又傳出川普喊晶片課稅，促使台股處於整理態勢，但低基期非電子如原物料，鞋材，紡織，散裝等股價表現反優於電子，且族群輪動加速，增加操盤難度。

投資建議

川普灰犀牛關稅衝擊使資本市場波動預期將加大，尤其是族群表現變化，因此大盤橫盤整理可能性偏高，資產配置方面，高評價科技股因關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡占優勢公司是考量重中之重，方向仍是新產品／新應用／新管理階層，籌碼集中或相對輕個股。

展望2025年，整體而言對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠廠商，另外低基期與具寡占優勢個股更是著墨重點。

台股 川普 關稅

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