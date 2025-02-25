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就市論勢／半導體、硬體概念股 聚光
盤勢分析
川普上任美國總統後，連發多項行政命令，關稅政策如預期上路，但市場已開始陸續調適，且透過巴拿馬，加拿大與墨西哥加關稅案例，市場深知關稅手段的厲害，確實促使川普達到預期的成果，關稅議題料將持續發酵。
台股方面，2月以來美國10年公債殖利率於4.5%上下震盪，且DeepSeek對AI硬體規格升級速度影響也緩解下來，然而又傳出川普喊晶片課稅，促使台股處於整理態勢，但低基期非電子如原物料，鞋材，紡織，散裝等股價表現反優於電子，且族群輪動加速，增加操盤難度。
投資建議
川普灰犀牛關稅衝擊使資本市場波動預期將加大，尤其是族群表現變化，因此大盤橫盤整理可能性偏高，資產配置方面，高評價科技股因關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡占優勢公司是考量重中之重，方向仍是新產品／新應用／新管理階層，籌碼集中或相對輕個股。
展望2025年，整體而言對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠廠商，另外低基期與具寡占優勢個股更是著墨重點。
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