低軌衛星發射量增溫 法人看好這兩檔台系供應鏈

隨SpaceX提高火箭發射次數，及Blue Origin發射成功帶動，法人預期今年第2季整體發射數量有望較去年同期成長，並點名提供美系兩大低軌道衛星業者PCB的華通（2313）及衛星金屬波導元件供應商昇達科（3491）可望受惠。

研調機構Bryce Tech統計，2024年全球約發射2,873顆衛星進入太空，發射總重量約2,171噸，其中，以SpaceX達1,859噸居冠，占整體發射重量將近九成，在火箭發射領域具絕對領先的地位。

展望2025年，SpaceX規畫將發射175至180次Falcon-9火箭，較去年134次增加，以去年Falcon-9發射平均酬載重量約13.6噸估算，今年約可發射2,500噸酬載進入太空。

SpaceX規畫今年發射25次Starship，法人預期Starship下半年有機會進行商業發射，如以十次發射、LEO酬載約100噸估計，約可發射近1,000噸酬載進入太空，今年火箭總運力將超過3,500噸。

在Blue Origin部分，已於元月16日試射New Glenn火箭，今年度尚有四次火箭發射計畫，其LEO酬載約45噸，總共約可乘載180噸酬載進入太空。

華通為台灣最先投入衛星板開發的PCB廠，法人預估去年衛星板營收占比近二成，今年第1季受惠泰國廠產能開出，加上主要客戶提高發射頻率將帶動衛星板營收成長，預估今年全年相關產品營收占比將超過兩成水準。

昇達科主要產品為金屬波導元件與天線，並應用於4G/5G回傳網路及低軌道衛星，目前為美系兩大低軌道衛星供應商，去年衛星營收占比約四成，法人預估今年在第一大客戶發射數量較去年增加三至四成，且第二大客戶進入發射密集期的帶動下，營運成長加速。