外資賣超513億元、鴻海被賣最多 但竟買超這檔鋼鐵股3.3萬張

台股25日開低，跌破月線，收在23,285.72點，下跌279.59點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超513.38億元，統計外資買賣超個股發現，鴻海（2317）及台積電（2330）高居外資賣超前兩大，但買超前兩名則都是鋼鐵股，買超中鋼（2002）達33,312張，居外資買超個股冠軍。

台股25日續跌，早盤以23,376.42點開低走低，一度下滑至23,209.53點，終場收在23,285.72點，跌幅1.19%；三大法人賣超597.58億元，包括外資賣超513.38億元，投信買超9.74億元，自營商賣超（合計）93.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.32億元，自營商（避險）賣超65.61億元。

權王台積電以1,055元開低，一度下滑至1,050元，終場收在1,055元，下跌20元，影響大盤指數159點，聯發科（2454）則是逆勢走高，收1,550元，老AI都下跌，鴻海失守180元，收177.5元，跌幅3.53%，緯穎（6669）重挫5.14%，緯創（3231）、廣達（2382）也收黑。

鋼鐵股表現強勁，受惠鐵礦報價上漲，加上重建題材助陣，新鋼（2032）衝上漲停板收盤，大成鋼（2027）漲幅8.42%，為個股成交量第一大，中鴻（2014）漲幅6.34%，中鋼漲幅3.01%。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、台積電、元大台灣50（0050）、廣達、華新（1605）、台新金（2887）、永豐金（2890）、長榮航（2618）、國泰數位支付服務（00909）、元大高股息（0056）等；外資賣超鴻海37,791張，賣超台積電22,161張。

統計外資買超前十大個股依序是中鋼、大成鋼、新光金（2888）、元大美債20正2（00680L）、群益優選非投等債（00953B）、元大台灣50反1（00632R）、復華富時不動產（00712）、南亞科（2408）、台泥（1101）、凱基金（2883）等；外資買超中鋼33,312張最多，其次是買超大成鋼20,103張，買超新光金19,782張居第三名買超個股。