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避險買盤湧進 3檔BBB級投等債ETF收盤創新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國科技股24日領跌，美國10年、20年等長天期公債殖利率也雙雙挫低，美債價格再次出現反彈，激勵投信海外債券ETF價格勁揚。根據統計，25日共有3檔海外債券ETF收盤創歷史新高，全部集中在BBB級投等債ETF，包括去年第4季新募集的新光BBB投等債20+（00970B）、台新特選IG債10+（00980B）以及統一ESG投等債15+（00966B）等3檔，00970B、00966B兩檔除收盤價表現亮眼，成交量也呈倍增。

財富管理專家表示，近來美債價格維持漲勢，帶動債券ETF價格較股票ETF表現更優，主要原因來自上周S&P Global服務業指數跌破50榮枯線，投資人擔憂美國經濟可能衰退；高盛公布的數據也顯示，避險資金正快速撤出美國的科技和媒體股，而美債殖利率近來也持續探低。根據彭博統計，截至25日止，美國10年期公債殖利率已來到4.39%，創今年以來新低水準，同時彭博投等債信用信差指數也逐漸攀升，隱含市場認為投資風險走升，使近期具高評等的投資級債券，具安全資產特性而炙手可熱。

00970B經理人劉恆誌表示，今年美國經濟下行風險仍在，投資人轉向債市尋求避險，過去投資人看好降息預期，希望追求債券資本利得表現，唯今年經濟不確定性升溫下，債券投資人更訴求債券的「避險」和平衡股市波動的「資產配置」作用更顯重要，建議投資人可以依自身投資風險屬性，適度增持債券部位。

ETF投資達人表示，2025年具安全資產特性的投資等級債ETF，近期在市場上交投熱絡，根據25日收盤表現來看，00970B、00966B、00980B都是去年第4季投信新募集、訴求BBB級投等債的月配ETF新兵。由於BBB級投資等級債，本身兼具高債券信評、高票息率保護，現階段布局這類債券ETF，不論是ETF平均到期殖利率或票息率，皆有5~6%的相對高水準。

另外國內鎖定BBB級的月配投等債ETF，也陸續從2、3月起開始每月除息，從各投信官網公布配息金額來看，近期BBB級月配投等債ETF配息金額吸睛，預估年化配息率約有6%左右的水準，預估未來債市避險需求持續升溫下，BBB級月配投等債ETF持續吸金，2025年有機會取代美國公債等避險工具，成為新一代安全資產的熱門主流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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