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紡織股王霸氣彈升、包租公閃紅燈 類指重回半年線

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導

台股今日續挫跌破月線，但紡織族群有股王儒鴻（1476）霸氣彈升，加上聯發（1459）轉當包租公受多頭肯定助拳，類指續漲1.04%，重返半年線之上，名列類股漲幅前茅。

聯發竹北廠停工轉當包租公，向AI概念要角緯創月收至少2,250萬元，25日盤中股價一度亮紅燈、達12.65元，追平去年5月盤中前高，終場則收12.55元、漲幅達9.13%，並帶動弘裕、宏和、遠東新、利勤等中低價股隨之收高。

法人指出，短線台股大盤箱型區間要強勢突破的機率相對低，建議靠近區間頂部適度調節，塑化、紡織、重電、記憶體、工具機等基期相對低或具題材的族群，表現相對強勢，可續留意。

聯發指出，由於國內化纖相關產業持續外移，加上各項製造成本持續上漲，使得台灣區本業經營日趨困難，考量集團營運整體績效，擬停止竹北廠生產，並整廠出租給緯創，每月租金下限2,250萬元、租期10年。竹北廠停工項目產能為每月1,333公噸，實際產量為每月580公噸，以2024年合併營收對照，此次停工項目占聯發營收比重約36%。

而紡織股王儒鴻也沒閒著，儒鴻日前獲大摩給予「優於大盤」評等，雖24日遭外資反手賣超196張，但25日交投轉熱，成交量日增約2倍、達近1,500張，股價開低收高3.3%、報564元，登3餘月波段新高，並護持股后聚陽守住紅盤，小彈0.13%、收381元。大摩日前出具最新產業報告指車，據近期供應鏈趨勢顯示，服裝、鞋類品牌實力穩固，知名運動與時尚品牌訂單動能持續增長，並按讚儒鴻等四大台廠，皆給予「優於大盤」評等。大摩表示，在服裝OEM廠方面按讚儒鴻，主因與利基市場及成長型品牌合作，特別是新興功能品牌如Alo Yoga、Vuori等，具備長期成長潛力。

儒鴻 大摩

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