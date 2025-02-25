快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

ABF載板2025年將開始多年上行周期 大和喊買欣興、南電、景碩

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

外資大和資本證券出具最新產業報告，給予ABF載板產業正向看法（Positive Rating），預計2025年將開始進入上行周期，且AI伺服器將占全球ABF載板需求約20%，因此按讚台灣「ABF三雄」為首選標的，包括欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）皆為「買進」評等，目標價依序為175、180、135元。

整體上，大和資本指出，ABF載板產業在經歷兩年的下行周期後，後市主要受到AI伺服器需求激增，以及伺服器CPU補庫存需求推動下，預計將從2025年開始進入數年上行周期。

展望2025年，AI伺服器將推動ABF載板產業迎接下一波新成長，主要受惠輝達（NVIDIA）Blackwell GPU及雲端服務商（CSP）AI ASIC的載板規格顯著升級。

台廠中，大和資本看好「ABF三雄」，包括欣興、南電、景碩皆為「買進」評等，目標價分別為175、180、135元。其中，欣興是三檔中最看好的產業標的，主因在AI伺服器市場的布局最完整，涵蓋GPU與ASIC兩大領域，有望受惠後市載板規格加速升級。

南電則受惠800G交換器的強勁需求，將推動股價在今年觸底，2026年開始受多項長期需求成長；景碩則因PC GPU強勁拉貨動能，以及NVIDIA次世代Rubin AI伺服器GPU具潛力，後市可期。

事實上，大和資本表示，再加上AI伺服器出貨量持續高速增長，預期AI ABF載板需求將再年激增三倍，約占全球ABF需求的20%（2023、2024年分別為3%、8%），顯示AI的重要性日益提升。

此外，雖然下游的ABF載板製造商尚未出現明顯的營收或毛利率復甦，但仍對產業長期前景保持樂觀，主要基於「三大因素」支撐。首先，HBM與運算晶片在單一封裝內的整合程度提升，以及共同封裝光學（CPO）的採用，將整合至ABF載板。

其次，一般伺服器用的x86 CPU庫存去化已接近尾聲。長期而言，Intel的次世代平台Birch Stream與Oak Stream預計將帶來新一輪的大規模規格升級周期；第三，由於許多載板供應商仍處於景氣低谷的復甦階段，大多數業者對未來擴產計畫保守，部分廠商甚至出售設備來應對短期挑戰，預期供給端的限制將在未來至少約兩年內維持較健康的供需平衡。

ABF AI 伺服器

延伸閱讀

施崇棠親征 GTC！華碩宣布：AI POD 伺服器解方3月出貨

那指和標普指數收低 在NVIDIA財報前對AI投資疑慮更深

不受DeepSeek出世影響 法人看好這五檔後續有望受惠

輝達大單塞爆京元電 訂單能見度到2026年

相關新聞

台積電恐探半年線 分析師認為甜甜價來了…另看好這幾檔

台股25日下挫279.59點，收在23,285.72點，月線失守，台積電（2330）收1,055元，跌幅1.86%，季線...

台股下跌279點 三大法人賣超597億元

美股繼續重挫，台股25日開低，跌破月線，收在23,285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量3,921....

台股收23,285點下跌279點 台積電收1,055元跌20元

台股25日續跌，早盤以23376.42點開出，終場收23285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量392...

台塑四寶撐盤！台化盤中上漲逾2%、台塑重回40元

台股25日受到台積電ADR、輝達大跌影響，盤中一度下跌355.78點， 不過台塑四寶逆勢上揚，台化（1326）盤中上漲逾...

大力加碼00757！大盤疲軟、川普關稅政策...利空太多？直雲：下殺就快撿便宜

多種利空繚繞，逢低加碼00757。

台股早盤下跌逾300點 台積電開低20元

台股25日開盤指數為23,376.42點，下跌188點，早盤跌逾300點，最低來到23,228.62點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。