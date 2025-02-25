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台積電恐探半年線 分析師認為甜甜價來了…另看好這幾檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股25日下挫279.59點，收在23,285.72點，月線失守，台積電（2330）收1,055元，跌幅1.86%，季線失守且恐回測半年線，不過，分析師卻是認為，「甜甜價來了」，「跌愈多買愈多」，同時看好另一檔權值股聯發科（2454）、及兩檔千金股信驊（5274）及世芯-KY（3661），將受惠大陸經濟由谷底翻升及DeepSeek的想像空間，都值得留意。

台股25日續跌，早盤以23,376.42點開低走低，一度下滑至23,209.53點，終場收在23,285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%；權王台積電以1,055元開低，一度下滑至1,050元，終場收在1,055元，下跌20元，影響大盤指數159點，股價已是第2天落在季線之下，若跌勢不止，恐回探半年線。

證券分析師張陳浩表示，美國總統川普的關稅政策下，美國通膨疑慮再起，FED今年是否降息成為市場關注重點，也因此美股開始調節漲多的科技股，台股整體趨勢不明下，資金由權值股朝避風港走，包括原物料、若俄烏停戰的重建商機、散裝、基礎建設等族群都吸引資金轉進。

至於權值股，張陳浩認為，雖然持謹慎態度，需觀察FED是否降息，不過，權王台積電跌破季線，甚至下跌至1,060元之下，則是買進的「甜甜價」，要往下買進，「愈跌愈買」。

張陳浩表示，若是FED不降息，資金將會轉往亞洲，尤其是中國大陸，主要是因為大陸的經濟近幾年來下跌已有谷底翻升的跡象，加上DeepSeek的想像空間，位於底部的中國大陸將開始吸引資金轉進。

張陳浩強調，資金轉進大陸之下，預期聯發科將是大陸消費電子最大的受惠者，另外，兩檔千金股信驊及世芯-KY也將是大陸經濟翻升的受惠股。

至於原物料族群部分，張陳浩表示，鋼鐵的中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、海光（2038）、新光鋼（2031）；塑化的台塑（1301）集團、台聚（1304）集團；水泥的台泥（1101）、亞泥（1102）；散裝族群的裕民（2606）、新興（2605）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）等都可以留意，但是要注意是否出現拉高爆量出現大黑K的情況。

台積電

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