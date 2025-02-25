快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌279點 三大法人賣超597億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

美股繼續重挫，台股25日開低，跌破月線，收在23,285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量3,921.69億元，三大法人賣超597.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超513.38億元，投信買超9.74億元，自營商賣超（合計）93.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.32億元，自營商（避險）賣超65.61億元。

台積電（2330）續跌，收1,055元，跌幅1.86%，為開紅盤以來新低；聯發科（2454）逆勢走高，收1,550元，老AI都下跌，鴻海（2317）失守180元，跌幅逾3%，緯穎（6669）重跌逾5%。鋼鐵股走勢強勁，受惠鐵礦報價上漲，和重建題材，新鋼（2032）漲停板，大成鋼（2027）漲幅逾8%，為今日成交量第一大，中鴻（2014）漲幅逾6%。記憶體族群也有表現，南亞科（2408）漲幅約5%，收42.9元，再創波段新高。

三大法人 自營商

延伸閱讀

不看台積電（2330）台股7成破年線！專家：這3檔避開貿易戰的成長股

國人買ETF獨鍾台股 他分析美國全世界最強「何不買S&P500就好？」

台股早盤下跌逾300點 台積電開低20元

台股外資殺盤 國家隊救援…法人：有機會先震後彈

相關新聞

台積電恐探半年線 分析師認為甜甜價來了…另看好這幾檔

台股25日下挫279.59點，收在23,285.72點，月線失守，台積電（2330）收1,055元，跌幅1.86%，季線...

台股下跌279點 三大法人賣超597億元

美股繼續重挫，台股25日開低，跌破月線，收在23,285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量3,921....

台股收23,285點下跌279點 台積電收1,055元跌20元

台股25日續跌，早盤以23376.42點開出，終場收23285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量392...

台塑四寶撐盤！台化盤中上漲逾2%、台塑重回40元

台股25日受到台積電ADR、輝達大跌影響，盤中一度下跌355.78點， 不過台塑四寶逆勢上揚，台化（1326）盤中上漲逾...

大力加碼00757！大盤疲軟、川普關稅政策...利空太多？直雲：下殺就快撿便宜

多種利空繚繞，逢低加碼00757。

台股早盤下跌逾300點 台積電開低20元

台股25日開盤指數為23,376.42點，下跌188點，早盤跌逾300點，最低來到23,228.62點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。