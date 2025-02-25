台股下跌279點 三大法人賣超597億元

美股繼續重挫，台股25日開低，跌破月線，收在23,285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量3,921.69億元，三大法人賣超597.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超513.38億元，投信買超9.74億元，自營商賣超（合計）93.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.32億元，自營商（避險）賣超65.61億元。

台積電（2330）續跌，收1,055元，跌幅1.86%，為開紅盤以來新低；聯發科（2454）逆勢走高，收1,550元，老AI都下跌，鴻海（2317）失守180元，跌幅逾3%，緯穎（6669）重跌逾5%。鋼鐵股走勢強勁，受惠鐵礦報價上漲，和重建題材，新鋼（2032）漲停板，大成鋼（2027）漲幅逾8%，為今日成交量第一大，中鴻（2014）漲幅逾6%。記憶體族群也有表現，南亞科（2408）漲幅約5%，收42.9元，再創波段新高。