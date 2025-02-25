產業透暖 DRAM雙雄人氣爆發、南亞科兩周漲逾5成

NAND控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章表示，受惠邊緣AI應用真正落地並百花齊放，全球景氣可望自6月起緩步復甦，DRAM產業亦可望回復較健康局面，此外，外資麥格理日前也指出，雖然DRAM市場短期動能疲弱，但仍然看好產業長期發展，並相信到2025年中，將看到更多上行跡象，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）近期股價持續向上墊高反應，25日多頭更是逆勢噴發，除成交量分別逾13萬及15.8萬餘張、分居台股人氣2、4名外，股價亦開低收高，南亞科漲5.02%、收42.9元，華邦電漲1.33%、收19.1元，雙雙站上5日線，累積近兩周波段漲幅分別達55%及34%。

慧榮總經理苟嘉章表示，受惠邊緣AI應用真正落地並百花齊放，全球景氣可望6月起緩步復甦，下半年會優於上半年，明年更好，而隨著景氣在第2季底復甦，也為記憶體產業捎來正面消息。應用在大語言模型訓練和地端邊緣應用的儲存型記憶體（NAND Flash）在主要大廠減產效應發酵下，近期已見合約價格不再探底，預料6月可見價格反彈上揚，下半年甚至可能缺貨；DRAM產業方面，同樣也會受惠景氣回溫，回復較健康局面；惟中國大陸合肥長鑫持續擴產，並切入LPDDR4 DRAM，要留意是否造成三大廠競爭壓力。

此外，外資麥格理日前指出，雖然DRAM市場短期動能相對疲弱，但仍然看好產業長期發展，展望2025年，DRAM市場受惠區域經濟刺激方案，消費性產品需求轉佳 ，看好PC／NB新品提升DRAM規格，而AI PC、AI手機等相關AI產品將帶動記憶體出貨量價。

南亞科總經理李培瑛日前也強調，DRAM產業「最壞情況已過」，可能在2025年上半年觸底，有機會在第2季開始復甦。南亞科26日將召開董事會決議113年度財報。