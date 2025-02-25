台股收跌279點 失守月線、23300點雙關卡
美科技股重挫，台積電今天早盤跌25元，拖累台股一度跌逾300點，雖然跌勢盤中都見收斂，但台積電仍收跌20元，加權指數跌279點收在23285點，失守月線23342點、23300點兩關卡。
加權指數終場收在23285.72點，跌279.59點，跌幅1.19%，成交值新台幣3921.69億元。
台積電收1055元，跌20元，跌幅1.86%；鴻海收177.5元，下挫6.5元，跌幅3.53%；聯發科由黑翻紅，收1550元，漲5元，漲幅0.32%。
傳產股相對較有表現，台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化分別上漲1.64%、0.73%、2.69%、1.63%。
台泥收34.95元，漲2.79%；嘉泥收17.4元，上揚1.46%。
中鋼收23.9元，漲3.02%；燁興收11.45元，上漲2.69%。
華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股後續觀察重點依然是輝達（NVIDIA）財報、美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，尤其川普在對加、墨延後課徵關稅將屆前揚言如期課稅，讓全球股市充滿不確定性，投資人擔心各國因應美國政策也加徵關稅，衝擊全球經濟。
儲祥生直言，川普既然說要對加拿大、墨西哥如期課稅，市場擔心各國報復性課稅將造成美國通膨壓力，美國聯準會（Fed）今年原本降息的機率也恐轉為零。台股短線恐續盤整，基本上仍看美股臉色。
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