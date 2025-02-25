快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

台股收跌279點 失守月線、23300點雙關卡

中央社／ 台北25日電

美科技股重挫，台積電今天早盤跌25元，拖累台股一度跌逾300點，雖然跌勢盤中都見收斂，但台積電仍收跌20元，加權指數跌279點收在23285點，失守月線23342點、23300點兩關卡。

加權指數終場收在23285.72點，跌279.59點，跌幅1.19%，成交值新台幣3921.69億元。

台積電收1055元，跌20元，跌幅1.86%；鴻海收177.5元，下挫6.5元，跌幅3.53%；聯發科由黑翻紅，收1550元，漲5元，漲幅0.32%。

傳產股相對較有表現，台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化分別上漲1.64%、0.73%、2.69%、1.63%。

台泥收34.95元，漲2.79%；嘉泥收17.4元，上揚1.46%。

中鋼收23.9元，漲3.02%；燁興收11.45元，上漲2.69%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股後續觀察重點依然是輝達（NVIDIA）財報、美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，尤其川普在對加、墨延後課徵關稅將屆前揚言如期課稅，讓全球股市充滿不確定性，投資人擔心各國因應美國政策也加徵關稅，衝擊全球經濟。

儲祥生直言，川普既然說要對加拿大、墨西哥如期課稅，市場擔心各國報復性課稅將造成美國通膨壓力，美國聯準會（Fed）今年原本降息的機率也恐轉為零。台股短線恐續盤整，基本上仍看美股臉色。

台積電 美國聯準會

延伸閱讀

川普2.0關稅戰 學者：台灣別以為數饅頭就可逃過一劫

聯邦法官放行後 川普開除國際開發署1600人

百變川普是新政或亂政 爭議日增

川普擬啟動加墨25%關稅 車用零件台廠多項措施因應

相關新聞

台積電恐探半年線 分析師認為甜甜價來了…另看好這幾檔

台股25日下挫279.59點，收在23,285.72點，月線失守，台積電（2330）收1,055元，跌幅1.86%，季線...

台股下跌279點 三大法人賣超597億元

美股繼續重挫，台股25日開低，跌破月線，收在23,285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量3,921....

台股收23,285點下跌279點 台積電收1,055元跌20元

台股25日續跌，早盤以23376.42點開出，終場收23285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量392...

台塑四寶撐盤！台化盤中上漲逾2%、台塑重回40元

台股25日受到台積電ADR、輝達大跌影響，盤中一度下跌355.78點， 不過台塑四寶逆勢上揚，台化（1326）盤中上漲逾...

大力加碼00757！大盤疲軟、川普關稅政策...利空太多？直雲：下殺就快撿便宜

多種利空繚繞，逢低加碼00757。

台股早盤下跌逾300點 台積電開低20元

台股25日開盤指數為23,376.42點，下跌188點，早盤跌逾300點，最低來到23,228.62點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。