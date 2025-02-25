新盛力去年獲利年增五成 擬發2元現金股利、殖利率2.7%

最近大家都在討論0050的1拆5分割的話題，這檔老牌ETF最近真的超熱門！也因此不少大大們提問說：「是不是應該要趕快買？」、「分割後變成5張，擁有的數量變多，未來可能會賺得更多？」、「要趁現在卡位嗎？」等等...

2025-02-25 09:00