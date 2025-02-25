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新盛力去年獲利年增五成 擬發2元現金股利、殖利率2.7%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠新盛力（4931）25日公布去年財報，受惠於資料中心BBU業務增長，帶動去年歸屬於母公司業主淨利達1.61億元、年增50.47%，每股純益（EPS）為2.5元。此外，新盛力董事會擬決定發放現金股利發放2元，以今日收盤價74元計算，現金殖利率約達2.7%。

新盛力公布2024年營收19.95億元、年增16.6%，歸屬於母公司業主淨利1.61億元、年增50.47%，每股純益為2.5元，優於前一年度的1.65元水準。

新盛力董事會擬決定發放現金股利發放2元，優於前一年度的0.8元，以今日收盤價74元計算，現金殖利率約達2.7%。

新盛力將於今年6月19日召開股東會，除了討論股利分配案外，也將全面改選董事。

殖利率 股利

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