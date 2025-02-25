台股收23,285點下跌279點 台積電收1,055元跌20元

台股25日續跌，早盤以23376.42點開出，終場收23285.72點，下跌279.59點，跌幅1.19%，成交量3921.7億元。櫃買則收262.51點，下跌1.52點。台積電（2330）終場收1055元，下跌20元。

盤面上以類股來看，以其他電子、居家生活、電機機械、電腦周邊、半導體、電器電纜等較為弱勢，另外則以鋼鐵、塑膠、水泥、油電燃氣、紡織、造紙等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海（2317）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、智邦（2345）、裕民（2606）、緯穎（6669）、華城（1519）、彬台（3379）、藥華藥（6446）、和大（1536）、上銀（2049）、聯鈞（3450）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等。

而量大強勢的則有，聯發科（2454）、高鋒（4510）、華晶科（3059）、南亞科（2408）、新盛力（4931）、日月光投控（3711）、群聯（8299）、鈊象（3293）、川湖（2059）、華邦電（2344）、中鋼（2002）、大同（2371）、台泥（1101）、陽明（2609）等。

統一投顧表示，黃仁勳於上週末訪談表示，DeepSeek為AI領域注入新活力。目前投資人對AI技術需求仍有擔憂，市場等待輝達財報，這將左右台廠AI硬體與軟體股走勢。在關稅議題持續延燒下，加上美股轉弱、投信賣超逾百億，市場難免出現觀望，影響追價意願。台股現階段維持偏多區間震盪，資金重心轉至中小型股輪動，預期本週指數先抑後揚。

另外，操作上建議低接不追高、並做好資金規劃與風險控管的原則，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、Nvidia概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。