台塑四寶撐盤！台化盤中上漲逾2%、台塑重回40元

台股25日受到台積電ADR、輝達大跌影響，盤中一度下跌355.78點， 不過台塑四寶逆勢上揚，台化（1326）盤中上漲逾2%，台塑化（6505）上漲逾1%，南亞（1303）、台塑（1301）小漲，台塑站回40元之上。台塑集團傳出股利將首次動用未分配盈餘，但確切金額仍待董事會定案。

台積電（2330）今直接跳空下跌，往半年線回測，最低一度來到1,050元，跌幅逾1%，台積電走弱，老AI股也大都下跌，鴻海（2317）盤中跌破180元，廣達（2382）直接摜破月線，下跌逾3%，緯穎（6669）跌幅逾2%，跌破兩千元整數關卡。

不過台塑四寶逆勢上漲，台化盤中上漲逾2%，收復30元，並站上季線；台塑化上漲逾1%，南亞小漲，而台塑一度漲至40.8元，站回40元之上，漲幅約1%。

原物料族群因美俄之間進入停戰協商，成為近期買盤的焦點。德國柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）指出，現在已有傳聞，俄烏戰爭最快有可能在4月20日之前達成停火。

法人指出，戰後重建多為耐久財項目，塑化產品耐久財應用占比最高為PVC，可用於管材與門板等，然由於烏克蘭屬歐洲市場，對亞太市場影響有限，另外全球降息腳步趨緩，房市復甦進程恐將延後，不利於PVC在建築端需求表現，因此預期烏克蘭重建需求對於亞洲PVC行情幫助有限。

不過，塑化股目前最大的利多，則在於股價已在長線的谷底，重建題材將可恢復投資信心。