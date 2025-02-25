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台特化秀「績」肉 逆勢飛過月線

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導

特化氣體供應商台特化（4772）受惠半導體供應鏈加持，2024年每股盈餘2.74元、大勝2023年表現，且今年營運成長仍看好，加上24日獲三大法人回補125張，25日股價逆勢續漲、一舉飛過月線，盤中更直逼漲停255元，成交量也同步放大，並帶動同為特化族群的三晃（1721）一度漲近3%、向上逼近季線，永光（1711）、三福化（4755）也由黑翻紅，抗跌氣勢不弱。

台特化2024年第4季稅後純益1.29億元、季增三成，每股盈餘達0.88元；全年營收8.73億元、年增57.8%，稅後純益3.85億元、年增1.47倍，每股盈餘2.74元，遠優於2023年的1.13元表現。

法人分析，隨半導體進入2奈米、甚至埃米時代，矽乙烷需求將在未來三年快速增長，其中台積電（2330）更將自今年下半年起量產2奈米，台特化自主研發矽烷專利製程技術具節能、環保優勢，零固廢、節電70%、節水74%，領先同業，未來將成為主要受惠的化工廠。

此外，受惠AI帶動高頻寬記憶體（HBM）及3D快閃記憶體需求激增，促升矽乙烷使用量，台特化在市場中地位將更加鞏固。在AHF預計首季開始出貨並貢獻營收，加上矽乙烷出貨看俏下，法人看好台特化今年稼動率快速上升，AHF與矽乙烷今年營收貢獻將有雙位數成長。

快閃記憶體 營收

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