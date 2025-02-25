大力加碼00757！大盤疲軟、川普關稅政策...利空太多？直雲：下殺就快撿便宜
多種利空繚繞，逢低加碼00757。
最近利空真的很多，有著經濟衰退的擔憂、微軟大砍AI運算中心和川普的美墨加稅，所以最近的台股美股都偏弱。
我還是比較看好終端的AI裝置像是飛捷（6206），上次我發文不看好老AI伺服器後就沒有改變過這個看法。
最近比較強的就是烏俄戰爭相關的個股，目前就是在鋼鐵和散裝之間的資金輪動，所以抱好我們的慧洋-KY（2637）可以保護我們的資產，像昨天漲停就彌補了我電子股的下跌，今天散裝休息又有其他股票出來幫忙。
00757還是我的主要持股，當高的時候大家都不敢買，現在殺下來反而是個好布局點，只要逢低就是加碼，00757長線隨著川普執政下仍然看好。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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