台股盤中跌勢收斂 23300點失而復得

美國總統川普（Donald Trump）揚言如期向加、墨課徵關稅，造成美股那斯達克、費城半導體指數重挫，台積電下跌25元，加權指數早盤重挫逾300點，盤中跌勢收斂，重回23300點之上。

11時13分左右，加權指數達23321點，下挫244點，成交值新台幣2326.26億元。

台積電盤中一度跌25元至1050元，隨後跌勢收斂至1060元；鴻海下挫5元至179元；聯發科跌35元至1510元；廣達下跌9元至256元。

緯創24日法說會預估今年資本支出將達355億元，較往年大增，主要用於人工智慧（AI）設備投資和擴廠，在德州和加州都設有據點，針對美國製造已有充分準備，但今天盤中股價下挫3元至112元；關係企業緯穎則下挫75元至1965元。

緯創24日董事會決議，擬向聯發紡織纖維承租位於新竹縣竹北市的土地與廠房設施，聯發今天盤中達11.9元，上漲3.47%。

台塑、南亞、台化、台塑化漲幅皆逾1%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，投資人擔心川普政策不確定性，至於即將公布財報的輝達，即便數字應該不差，但投資人對展望仍有疑慮，因此，台股呈現區間整理，可先留意低基期股票，川普課稅受惠股。