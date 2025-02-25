趕在工具機展前上櫃 榮田大展蜜月行情、盤中大漲逾3成

2025年台北國際工具機展將在3月3日至8日登場，工具機族群也受激勵，近期表現不弱，立式車床龍頭廠榮田（7709）25日以每股45元掛牌上櫃，盤中大漲超過30%，一度衝至60.9元，總經理陳政鈞表示，榮田已開發出一系列智能化設備，並已成功取得全球航太引擎Tier 1供應商及歐洲新能源（氫能源）大廠的訂單。

榮田主要生產電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機，廣泛應用於航太、風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域，也積極深耕氫能源自動化產線，與歐洲領導廠商共同布局全球氫電解槽產線。

陳政鈞指出，全球綠色能源、淨零碳排議題持續受到關注，許多地方因離岸風場條件佳、場域擴展彈性高、風機大型化限制較小，使得離岸風電近年成為市場焦點，榮田已經準備推出一系列新產品，包括國內最大的立式車床VL-750C-2R、DC-750V-2R、VTM-120、PL全系列產品線及B軸搖擺頭應用，將主要應用於風電與航太市場。

他同時宣布，榮田除了長期與航空引擎大廠SARAN合作，也切入美國大廠普惠供應鏈並接獲大單，預計今年底出貨。目前，榮田訂單能見度已看到今年7月，而航太等中長期訂單則看到明年。

陳政鈞表示，隨著全球航太、風電產業前景看好，除既有的台灣與大陸穩定基礎外，也積極擴展包括美國、印度、墨西哥、法國及東南亞等高潛力市場，今年榮田在印度市場成長可期。

榮田今以45元掛牌上櫃，盤中大漲逾30%，一度拉至60元之上，表現亮麗。