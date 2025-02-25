台股早盤下跌逾300點 台積電開低20元

台股25日開盤指數為23,376.42點，下跌逾300點。台積電（2330）開盤價1,055元，下跌20元。

群益投顧表示，大盤指數回測短線支撐，均線結構維持多頭，屬技術性修正，量能仍是趨勢關鍵，未見遞增放量上攻前，以大區間型態為主。中小族群題材輪動，以短多標的為主，確實依技術面操作。

1.看好戰後重建商機，激勵散裝運價大漲─看好烏克蘭戰後重建商機，全球鐵礦提前掀起搶料熱潮，間接帶動散裝船運價大漲，BDI累計近一周上漲逾23%，近一個月漲幅逾33%，由於烏克蘭碼頭在戰火中受損嚴重使大船不易靠港，中小型船比重較高的慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、台航（2617）、正德（2641）可望先受惠。

2.北半球疫情處高峰，防疫概念避險強漲─近期中國武漢病毒研究所在蝙蝠身上發現一種全新的冠狀病毒，引起外界擔憂。此外，國內醫學專家表示，目前觀察到越來越多人確診新冠肺炎，預期3月疫情會開始升溫，且若同時感染流感，重症及死亡風險都會加倍，帶動避險資金進駐防疫概念股。