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台股早盤下跌逾300點 台積電開低20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

台股25日開盤指數為23,376.42點，下跌逾300點。台積電（2330）開盤價1,055元，下跌20元。

群益投顧表示，大盤指數回測短線支撐，均線結構維持多頭，屬技術性修正，量能仍是趨勢關鍵，未見遞增放量上攻前，以大區間型態為主。中小族群題材輪動，以短多標的為主，確實依技術面操作。

操作題材可留意：

1.看好戰後重建商機，激勵散裝運價大漲─看好烏克蘭戰後重建商機，全球鐵礦提前掀起搶料熱潮，間接帶動散裝船運價大漲，BDI累計近一周上漲逾23%，近一個月漲幅逾33%，由於烏克蘭碼頭在戰火中受損嚴重使大船不易靠港，中小型船比重較高的慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、台航（2617）、正德（2641）可望先受惠。

2.北半球疫情處高峰，防疫概念避險強漲─近期中國武漢病毒研究所在蝙蝠身上發現一種全新的冠狀病毒，引起外界擔憂。此外，國內醫學專家表示，目前觀察到越來越多人確診新冠肺炎，預期3月疫情會開始升溫，且若同時感染流感，重症及死亡風險都會加倍，帶動避險資金進駐防疫概念股。

周一（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,461.21點，上漲33.19點、漲幅0.08%；S&P500指數下跌0.5%；那斯達克指數下跌1.21%；費半指數下跌2.59%。台積電ADR下跌3.32%，收在191.65美元，連續五日下跌，較台北交易溢價縮為16.6%。

大型科技股表現不佳，導致美股尾盤急挫。輝達本周的財報將成為對美國超大型科技股需求的重大考驗，同時也將檢驗支撐股價上漲的AI熱潮是否持續。

三大法人周一集中市場合計賣超206.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超195.2億元，投信買超26.9億元，自營商（自行買賣）賣超4.3億元，自營商（避險）賣超33.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,300口至9,790口，其中，外資淨空單增加6,424口至31,679口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,079口至6,074口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,900點，周賣權最大OI落在23,300點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13下降至1.03。VIX指數上升1.11至18.84。外資台指期買權淨金額0.17億元 ; 賣權淨金額0.62億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電 外資

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