臺慶科財報／去年獲利年增近三成 法人估今年 EPS 上看8.4元
臺慶科（3357）2024年營收55億元，年增24.2%，稅後純益7.4億元，年增26%，每股獲利（EPS）7.33元，優於市場預期；展望2025年，法人機構表示，營運可望穩定向上，主要受惠車用電子與電腦相關兩大領域成長性佳，預估EPS進一步成長為8.4元。
臺慶科公布財報，去年第4季營收14.9億元，季增1.8%、年增36.3%，毛利率24.52%，業外收入1億元，帶動稅後純益來到2.4億元，季增48.8%、年增104.63% ，EPS為2.37元，優於預期。2024年全年營收為55億元，年增24.2%，毛利率24.19%，稅後純益7.4億元，年成長26%，EPS為7.33元。
展望2025年，法人機構指出，臺慶科車用電子與電腦相關兩大領域成長性佳，主要是車用電子打入歐系知名品牌的tier1供應商，電腦相關受惠AI PC換機潮，DDR5模組滲透率提升，有利電感需求量提升，毛利率則有望因車用電子占比持續提升，帶動產品組合優化下，預估今年營收61.2億元，年增11.2%，毛利率25.5%，稅後純益8.5億元，年增14%，EPS為8.4元。
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