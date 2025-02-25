0050分割像「買一送一」？現在買超划算？達人搖頭：披薩切8片跟6片一樣

最近大家都在討論0050的1拆5分割的話題，這檔老牌ETF最近真的超熱門！也因此不少大大們提問說：「是不是應該要趕快買？」、「分割後變成5張，擁有的數量變多，未來可能會賺得更多？」、「要趁現在卡位嗎？」等等...

好多大大看到股票分割，就像看到超市標榜買一送一，以為買了就賺到，真的是這樣嗎？

先討論一下資產本質的問題，股票或是ETF分割以後，淨值、價值、總資產、ETF的投資本質，全部都是不會變的，它只是一種市場機制，降低入場門檻，讓更多人願意投資而已。

再舉一個大家最熟悉的例子－披薩，現在有一個12吋的披薩，原本切成4片，決定再多切幾刀，把它切成8片，這樣披薩有變多嗎？當然沒有，它只是變成更小片、讓我們更方便吃而已。

在古代，黃金是重要的交易媒介，但黃金很貴、又很難分割，如果要買一頭牛，卻只有一整塊黃金的時候要怎麼辦？

所以，人們開始把黃金鍛造成更小的單位，變成金幣、金條，甚至是金葉片，以方便交易，這個過程就跟股票分割的本質一樣，它只是讓更小單位的交易變得方便，黃金的本質和價值沒有改變。

0050進行1拆5的股票分割後，假設原本持有1張，價格是200元，那麼分割後就變成擁有5張，每張價格變為40元，總價值依然是200元，只是現在這張「黃金」變成了「小金幣」，讓更多投資人更容易入手。

所以「趁現在買進卡位」，又或是分割後會繼續漲回200元…等等這類想法，其實和古代某些人認為把黃金切小塊，財富就會變多一樣，是個誤解，未來漲跌和分割無關，便利性提升，但不會是投資的捷徑，而且景氣對策燈號紅燈，代表股市還是一樣是歷史高點，而不會因為0050分割股市就變便宜，現在多買也只是追高買進而己啦。

當然，0050繼春節年前的「降費用」大禮包後又選擇分割，是第二個要和006208競爭的殺手鐧，背後的因素包括：

1、提高流動性：

當股價「高」的時候，小資族投資人往往難以參與，0050目前股價約200元，一張就要20萬元，對部分投資者來說是一筆不小的門檻，分割後，每股價格降低，不想買零股的投資人就能更輕鬆買入，市場流動性提高，買賣更活絡。

當然，如果不排斥零股交易，買零股其實就可以解決股價高的問題了，甚至台股盤中交易現在也很方便。

2、心理因素影響：

有些大大會誤以為「股價較低」的ETF比較便宜，當價格從200元變成40元，心理上的購買門檻降低，吸引更多人進場，雖然這只是市場的錯覺，但應該確實能帶動更多資金流入。

3、非實質影響，但可增加市場參與度：

對於長期投資人來說，分割不會影響報酬率，因為持有的總價值不變，但對於新手投資人來說，這會讓他們更容易、更有意願開始定期定額或慢慢佈局，增加投資人的參與度，讓資金流動性更穩定。

但已經持有、開始進行投資的話，也不要為了分割而改變自己的計畫，有大大因為聽到「0050分割」急著再進場加碼更多，覺得這是一個好機會，但投資的本質，不是依賴這類的市場機制或是熱度，而是在選擇正確、適合的標的以後，長期持有，讓時間幫我們累積財富。

回到披薩的例子，如果餓了，我們會選擇去買一個完整的大披薩，還是等餐廳說：「我們現在提供8片裝的，要不要趁現在多買？」這當然要看我們的實際需求，而不是看他切幾片來決定要不要多買。

結論來說，我們應該關心的，不是0050分割後是不是更便宜（說準確一點的話不是「便宜」，而是股價變低），是這檔ETF是否值得長期持有，披薩切得再多片，也不會讓我們更飽，黃金變成金幣也不會變得更富有，真正的財富，是建立在穩健的投資策略上，而不是短期的市場技術或規則的調整。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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