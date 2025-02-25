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美股多收低 法人：台股待輝達財報、川普具體做法

中央社／ 台北25日電

美國總統川普（Donald Trump）宣稱將按時向加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，造成美股主要指數多收低，法人認為，台股橫向整理，仍待輝達公布財報，川普提出具體做法。

道瓊工業指數微漲33.19點或0.08%，收43461.21點；標準普爾指數小跌29.88點或0.50%，收5983.25點；那斯達克指數下跌237.08點或1.21%，收19286.93點；費城半導體指數重挫133.05點或2.59%，收5003.54點。

台股24日終場收在23565.31點，下跌164.94點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股基本面好，市場等待輝達（NVIDIA）財報，觀望氣氛導致指數震盪，加上美國總統川普加增關稅議題，促使台股橫向整理，上檔有限，但下檔也有強市支撐。

蔡明翰指出，輝達財報即將於美國時間26日公布，川普延緩加拿大加徵關稅期限將屆，是否繼續延後，或如期加徵，還是推出其他方案，都將成具體指標。因此，短期資金流向非電族群，仍可先考慮小量投入。

代工廠緯創24日召開法人說明會，預估今年資本支出將達新台幣355億元，較往年大增，主要用於人工智慧（AI）設備投資和擴廠，並看好2025全年業績將成長低雙位數（low double digit）；緯創在德州和加州都設有據點，針對美國製造已有充分準備。

緯創24日董事會決議，擬向聯發紡織纖維承租位於新竹縣竹北市的土地與廠房設施，租賃期間為2025年至2035年。

台灣老牌加工絲廠聯發紡織24日傍晚召開重大訊息記者會，宣布竹北廠將停止生產，聯發紡的蘆竹廠幾年前也已停產，目前廠房出租給物流業，此舉等於宣告聯發紡全面退出台灣紡織生產，未來只剩下中國杭州廠持續營運。

機殼大廠可成24日公布2024年財報，全年合併營收180.84億元，與2023年持平；稅後純益131.99億元，年增44.2%，每股純益19.4元，為近4年新高，創下2020年宣布出售中國泰州廠區、退出iPhone機殼供應鏈後的最佳獲利成績。

台股 財報

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