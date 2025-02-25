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台港指數較勁 戰況膠著
台股昨（24）日震盪走低，盤中一度下挫超過260點，失守23,500點，反觀港股今年以來受到大陸政策支持與DeepSeek帶動大陸科技股重估值等效應，交投火熱，昨日盤中一度衝上23,688點，再次超車台股加權指數，惟終場台股加權指數仍高於香港恒生指數。
台股加權指數昨收23,565點，下跌0.7%；香港恒生指數收在23,341點，下跌0.58%。兩地指數差距僅224點。
港股三大指數經過連續多日上漲後昨日震盪收跌，恒生科技指數最終下跌1.19%；恒生指數、國企指數分別下跌0.58%及0.55%，三大指數盤中一度來到波段高點，但成交額較前一交易日下降明顯。
近兩年港台股市競爭激烈，香港恒生指數受市場低迷影響，2023年11月29日遭台股加權指數超越，呈現「黃金交叉」，為31年來首度，引起市場熱議。
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