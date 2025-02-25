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台股外資殺盤 國家隊救援…法人：有機會先震後彈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股市意圖。 聯合報系資料照
台股市意圖。 聯合報系資料照

外資昨（24）日賣超台股195.2億元，台積電（2330）首當其衝，終場收當日最低價1,075元、下跌20元，再度失守季線壓盤，拖累台股早盤跌逾200點，所幸聯發科、鴻海等權值股盤中由黑翻紅扛起多頭大旗，指數跌點收斂，大盤終場下跌164點收23,565點，5日線得而復失。

法人表示，台股季線有撐，待川普關稅利空鈍化後，有機會先震後彈。

三大法人昨天賣超台股206.5億元，外資在期貨同步偏空，除現貨由買超轉賣超195.2億元，台指期淨空單大增6,424口至31,679口；投信由賣轉買超26.9億元；自營商買轉賣超38.1億元。國家隊八大公股行庫進場買超16.1億元，助力收斂跌勢。

綜合兆豐投顧董事長李秀利及台新投顧副總經理黃文清的看法，台股目前仍受到美股、川普關稅及地緣政治風險等影響，呈現漲多股拉回、類股輪動迅速的格局，以低基期股較有表現機會。

觀察技術面，目前加權指數均線仍向上，但KD指標高檔交叉向下，後續最好情境是以盤代跌，因在季線23,094點附近有支撐，待關稅政策明朗化或利空鈍化，有機會震盪整理過後再反彈，惟目前仍處於箱型大區間格局。

台股 關稅

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