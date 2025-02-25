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散戶縮手？證券劃撥存款元月大減 這兩點是主因

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
元月象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額為3兆2,833億元，大減567億元。 (聯合報系資料照)
元月象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額為3兆2,833億元，大減567億元。 (聯合報系資料照)

美國新總統川普上任，加上農曆春節放大假，元月土洋資金齊落跑。中央銀行昨（24）日公布元月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額3兆2,833億元，月減567億元，下探15個月來低點；外資匯入後暫泊資金的外人新台幣存款餘額1,472億元，年減逾27%，減幅為一年來最大。

央行資料顯示，元月象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額為3兆2,833億元，大減567億元，為2023年11月以來、15個月低點。央行經研處副處長曹體仁說明，元月農曆春節假期長達九天，工作天數少，且假期還跨到2月初，加上元月川普上任等不確定因素，導致證券劃撥存款餘額減少較多。

不只如此，散戶在台股成交金額占比也滑落至51.4%，為2016年11月以來、近八年半低點；曹體仁強調，主要是今年農曆春節假期達九天且跨到2月，屬季節性因素。

央行數據指出，外資匯入後暫時停泊資金的外人新台幣存款，近兩月均在1,500億元下低點盤旋，去年12月與今年元月分別為1,458與1,472億元，分別年減25.56%與27.49%，元月的年減率為一年來最大。

曹體仁認為，外人新台幣存款餘額減少，主要是資金移動自由，外資認為不需要停放太多新台幣存款，加上元月市場研判，美國聯準會今年降息幅度不會像過去預測的那麼大，美元資金成本居高不下，也會影響外資匯入、持有新台幣存款的意願。

央行數據指出，元月外匯存款餘額為9兆343億元，月減103億元、下探四個月來低點，主因適逢農曆春節，企業基於資金調度需求，將外匯存款結售成新台幣，以及元月進出口商外匯淨收支略減。

另外，元月活期存款減至24兆4,188億元，月減1,268億元，主要是企業過年前動用活期存款發放年終獎金；不過，定存餘額則逆勢增加20兆元、來到20兆1,107億元，月增3,191億元，創歷史新高，主要是經濟持成長帶動經濟規模持續擴大，存款餘額也會持續創高。

央行昨天公布，因適逢春節通貨發行增加，元月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為4.38%及5.53%，均較前月走揚。

央行 新台幣

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