大摩：川湖為伺服器滑軌主要供應商 目標價調至2,300元

摩根士丹利（大摩）於最新出具的報告中指出，看好川湖（2059）將成為AI伺服器的主要供應商；並且有望在傳統伺服器中獲得更多市場份額，因此看好其後續展望，給予「優於大盤」的評級，並將目標價從1,875元上調至2,300元。

展望今年首季，大摩表示，預計將維持強勢的成長動能，其中主要因為GB200的貢獻、HGX的持續動能、ASIC伺服器的穩健出貨量以及傳統伺服器市場份額的增加所推動。

大摩根據1月份的營收12.33億元，月增10%、年增88%，預估第1季營收將達35.96億元。同時，其毛利率將因產品組合而略微下降至69.3%，營業利潤率為60.8%，每股純益（EPS）為19.06元。

並且大摩說，預計川湖2025年下半年營收將優於上半年，主因後續推出新的GB300，公司認為新設計可容納更多電源架和超級電容架，與過往設計相比，將需要更多的滑軌套件。長期來看，對2026年和2027年保持樂觀，目前川湖已開始與客戶對新項目展開合作。