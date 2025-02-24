快訊

德國大選之後的難題：美歐關係轉變、極右AfD成為第二大黨

大摩：川湖為伺服器滑軌主要供應商 目標價調至2,300元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於最新出具的報告中指出，看好川湖（2059）將成為AI伺服器的主要供應商；並且有望在傳統伺服器中獲得更多市場份額，因此看好其後續展望，給予「優於大盤」的評級，並將目標價從1,875元上調至2,300元。

展望今年首季，大摩表示，預計將維持強勢的成長動能，其中主要因為GB200的貢獻、HGX的持續動能、ASIC伺服器的穩健出貨量以及傳統伺服器市場份額的增加所推動。

大摩根據1月份的營收12.33億元，月增10%、年增88%，預估第1季營收將達35.96億元。同時，其毛利率將因產品組合而略微下降至69.3%，營業利潤率為60.8%，每股純益（EPS）為19.06元。

並且大摩說，預計川湖2025年下半年營收將優於上半年，主因後續推出新的GB300，公司認為新設計可容納更多電源架和超級電容架，與過往設計相比，將需要更多的滑軌套件。長期來看，對2026年和2027年保持樂觀，目前川湖已開始與客戶對新項目展開合作。

伺服器 大摩

延伸閱讀

川湖：第1季營運不淡

祥碩、聯詠 大摩按讚

鴻海元月營收高於外資預期 目標價上看260元

八檔雲端服務鏈 大摩按讚

相關新聞

外資賣超195億元 賣超多檔金融股及台積電、但竟大買新光金

台股24日開低，終場收23,565.31點，下跌164.94點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超195.28億元，統計...

不受DeepSeek出世影響 法人看好這五檔後續有望受惠

DeepSeek橫空出世，為AI產業帶來變革，其大型語言模型DeepSeek V3，大幅降低推論成本並有效提升效能，原先...

台股下跌164點 三大法人賣超206億元

美股上週五重挫，台股24日開低，不過仍守在十日線之上，收在23,565.31點，下跌164.94點，跌幅0.7%，成交量...

上市櫃15檔亮紅燈 機器人、散裝、BBU、生技最搶眼

台股集中市場24日收在23,565.31點， 下跌164.94點，但櫃買市場則是上漲0.6點，以264.03點收盤， 統...

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

台股24日拉回，早盤以23573.8點開出，終場收23565.31點，下跌164.94點，跌幅0.7%，成交量3618....

製鞋雙雄奔天價 鈺齊腿軟翻黑

製鞋股近期受惠國際知名運動與時尚品牌的訂單動能持續增長，加上WBC資格賽開打增添話題，以及第2季將進入鞋廠旺季，多頭跑在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。