兆豐證期強化全員反詐

為提升全員阻詐力，兆豐證券與兆豐期貨日前舉辦反詐交流座談會。兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君期許第一線同仁落實KYC，在關懷客戶過程中，保持警覺性及敏感度以利辨識異常交易，並主動關注最新詐騙案例，提升識詐能力，進而在工作及生活有效防阻客戶、親友落入詐騙圈套，善盡證券從業人員的社會責任。

本次反詐交流座談會於兆豐證券總公司及各營業據點同時舉辦，總公司由法遵人員以第二道防線的遵法角度，解析證券業務人員如何利用KYC阻詐，各營業據點由分公司主管親授如何在服務客戶過程中識詐及阻詐；接著由刑事局預防科張舒媛警務正分享常見詐騙態樣，並與員工互動交流。

兆豐證券總經理吳明宗表示，自己也曾接到報明牌的不明來電，因此有效反詐除瞭解詐騙手法外，也需要建立正確理財觀念，瞭解投資一定有風險，沒有穩賺不賠的投資。

兆豐證去年尾牙由陳佩君、吳明宗率主管公開宣示全員反詐，展現從董事會到全員阻詐的堅定決心，並於21日舉辦反詐騙交流座談會，展開全員反詐的實際行動。

兆豐證券去年與刑事警察局簽訂反詐騙合作意向書，雙方持續分享情資，去年通報詐騙案件，較常見詐騙態樣為以免費領取飆股、免費診股教學、免費報明牌等話術吸引投資人加入LINE好友或群組，再誘騙投資。例如，近日有客戶接獲「兆豐國際」名義寄送的未上市櫃股票認股通知並附上偽造的兆豐名片。

兆豐證券呼籲民眾遇到類似手法，務必要提高警覺，切勿輕信陌生來源所推介之個股；慎防加入股票投資Line群組，拒絕來路不明消息和投資建議；記牢證交所反詐五不口訣：不接未知來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。如有涉詐疑慮，民眾可撥打「165」反詐騙專線檢舉，或兆豐證券客服專線(02)2351-7017進一步查證。