就市論勢／AI、自駕機器人 吸睛

盤勢分析

新光投信台股投資團隊預估，今年全球AI趨勢，將從硬體走向軟體；從AI基建等軍備競賽模式，走向生成式AI新應用蓬勃發展路徑，搭配DeepSeek平價、開源模式興起，將加速AI手機、AI PC、工業電腦等邊緣AI終端裝置興起，甚至AI結合機器人，深入工業自動化、自動駕駛及其他潛力領域，有利全球AI更加普及，預估相關AI商機及供應鏈訂單將有增無減，帶動台股電子股中長期投資前景持續看好。

觀察2025年電子產業前景趨勢，主要看好半導體、伺服器及機器人三大產業發展趨勢；而看好次產業中，2025年聚焦高效能運算（HPC）、光通訊、網路、軟體、邊緣AI（AI PC、工業電腦）及顯卡等族群。展望本周台股，儘管上周五美國經濟數據不佳，引爆美股出現一波下跌，連帶影響台股投資人信心，不過，本周2月26日全球AI龍頭輝達將公布最新財報，外資圈認為輝達在全球AI處理器市場具絕對優勢，有利台廠輝達概念股表現。

投資建議

輝達GTC大會3月17日展開，市場將優先觀察輝達最新技術進展和產品，法人將持續鎖定輝達在AI人工智慧、高效能運算、自動駕駛和機器人等最新布局，上述族群股價，中長線發展可留意。