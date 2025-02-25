快訊

學測成績今9時公布 考生可收簡訊、網路查詢

徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議

紓解急診 衛福部祭3策略2方向 急診醫學會：執行困難

新版公開資訊觀測站 五亮點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所為使投資大眾快速取得並善用正確的投資理財資訊，去年10月推出公開資訊觀測站（MOPS）優化網站供投資人試用，經過數個月使用者體驗後，昨（24）日正式完成網址調整上線作業。

盤點公開資訊觀測站優化網站功能，主要提供全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點，採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，提升使用者優質體驗，廣獲使用者好評。

證交所提醒，優化網站正式以（https://mops.twse.com.tw）網址提供服務；另為減少網址轉換對使用者操作使用影響，原公開資訊觀測站將以（https://mopsov.twse.com.tw）網址供投資大眾使用。

展望未來，證交所將持續收集使用者回饋意見，並精進改善，以滿足投資者的需求。

證交所

延伸閱讀

公開資訊觀測站優化網站正式上線 新增五大全新功能

晶心科等12家公司 3月假證交所場地自行舉辦法說會

「薄塑膠盒」該如何丟棄？ 若選錯方法恐遭罰6000元

公司治理評鑑宣導 熱

相關新聞

散戶縮手？證券劃撥存款元月大減 這兩點是主因

美國新總統川普上任，加上農曆春節放大假，元月土洋資金齊落跑。中央銀行昨（24）日公布元月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥...

台股外資殺盤 國家隊救援…法人：有機會先震後彈

外資昨（24）日賣超台股195.2億元，台積電首當其衝，終場收當日最低價1,075元、下跌20元，再度失守季線壓盤，拖累...

台港指數較勁 戰況膠著

台股昨（24）日震盪走低，盤中一度下挫超過260點，失守23,500點，反觀港股今年以來受到大陸政策支持與DeepSee...

兆豐證期強化全員反詐

為提升全員阻詐力，兆豐證券與兆豐期貨日前舉辦反詐交流座談會。兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君期許第一線同仁落實KYC，在關...

就市論勢／AI、自駕機器人 吸睛

新光投信台股投資團隊預估，今年全球AI趨勢，將從硬體走向軟體；從AI基建等軍備競賽模式，走向生成式AI新應用蓬勃發展路徑，搭配DeepSeek平價、開源模式興起，將加速AI手機、AI PC、工業電腦等邊緣AI終端裝置興起，甚至AI結合機器人。

野村喊買台積、聯電

野村證券發布報告指出，全球先進封裝今年起可望出現三大趨勢，即CoWoS-L、系統整合單晶片（SoIC）及整合扇出型封裝（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。