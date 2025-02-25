新版公開資訊觀測站 五亮點

臺灣證券交易所為使投資大眾快速取得並善用正確的投資理財資訊，去年10月推出公開資訊觀測站（MOPS）優化網站供投資人試用，經過數個月使用者體驗後，昨（24）日正式完成網址調整上線作業。

盤點公開資訊觀測站優化網站功能，主要提供全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點，採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，提升使用者優質體驗，廣獲使用者好評。

證交所提醒，優化網站正式以（https://mops.twse.com.tw）網址提供服務；另為減少網址轉換對使用者操作使用影響，原公開資訊觀測站將以（https://mopsov.twse.com.tw）網址供投資大眾使用。

展望未來，證交所將持續收集使用者回饋意見，並精進改善，以滿足投資者的需求。