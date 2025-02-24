美股四大指數終場下跌坐收 美國股票基金淨流入居冠

美股四大指數21日終場下跌坐收，道瓊指數收盤為43,428.02點，下跌748.63點、跌幅1.69%；標普500指數下跌1.71%；那斯達克指數下跌2.2%；費半指數下跌3.28%。回顧全球股票型基金資金流向，統計自2025年2月13日至今年2月19日止近一周，美股基金淨流入121.37億美元，超越歐股居冠，其他市場呈現小幅淨流入。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國聯準會最新會議紀要釋出後，市場預期決策官員短期內將維持現行政策立場，進一步強化投資人對寬鬆貨幣環境的期待。此一訊號推動美股持續攀升，標普500指數再創歷史新高，展現市場穩健動能。在產業表現方面，近一週各大類股漲多跌少，能源類股尤為亮眼。近期烏克蘭針對俄羅斯原油出口管道的攻擊事件加劇市場對供應鏈中斷的擔憂，推動國際油價上揚，能源股順勢受惠。考量到地緣政治風險仍未消散，市場對油價的支撐動能可能持續。

在歐洲部分，安聯投信表示，烏克蘭總統澤倫斯基近期表示，烏克蘭已準備好與美國前總統川普建立強有力的投資與安全協議，顯示地緣政治局勢可能出現新的變數。同時，美國財政部長貝森特暗示，拜登政府可能考慮放鬆對俄羅斯的部分制裁，這一消息引發市場對全球能源供應與資本流向的重新評估。

在此背景下，原油市場成為市場關注焦點。若美國放鬆制裁，可能促使俄羅斯原油進一步回歸國際市場，降低供應風險，進而影響油價走勢。這對於近期受惠於供應鏈中斷而強勢上漲的能源股來說，可能帶來短期震盪。然而，地緣政治的不確定性仍高，市場將密切觀察美烏關係發展及美國對俄政策調整的實際影響。

另一方面，若美烏合作深化，可能帶動資本流向基礎建設、軍工及能源相關產業，提供市場新的投資機會。此外，若制裁鬆動帶來能源價格壓力，將進一步影響通膨預期與聯準會的貨幣政策決策，對股市表現構成潛在影響。

在經濟數據上，根據最新數據，美國2025年1月零售銷售比2024年12月下滑0.9%，剔除汽車的零售銷售減少0.4%，均不如市場預期，主要反應惡劣天候、致命野火，以及假日購物旺季後消費縮手的影響。

展望後市保持謹慎樂觀，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示隨著烏克蘭總統釋出與美國前高層合作的強烈信號，以及市場對美國財長暗示可能放寬對俄羅斯制裁的預期日益升溫，我們認為市場短期內將迎來一波政策與資金流動性的雙重調整。

在全球經濟基本面依舊穩健的背景下，美國聯準會維持現行貨幣政策的姿態，有效支撐市場寬鬆氛圍，進一步推動主要股票指數屢創新高。能源產業在近期由於地緣政治風險因素及俄羅斯原油出口管道受到攻擊的消息影響下表現強勢，成為市場資金關注的焦點。然而，政策調整及相關消息釋出可能在短期內引發一定波動。

安聯投信台股團隊表示，台股在面對國際貿易摩擦、美元走勢波動以及科技創新推動下，仍具備長期成長潛力。近期外資持續流入，部分追隨以台灣為核心的科技供應鏈及AI相關概念，加上本土企業獲利穩健成長，使得台股雖在短期內出現局部調整，但整體多頭格局仍然明朗。

安聯投信台股團隊表示，台灣企業在全球產業鏈中扮演著關鍵角色，特別是半導體與資通訊領域，其先進技術與供應鏈整合能力將持續支撐業績成長。儘管國際市場情緒因地緣政治與美國貨幣政策走向而時有波動，投資人仍可透過策略性布局與風險管理，捕捉台股轉機。從短期看，市場可能因外資輪動及部份政策不確定性呈現震盪格局；中長期持續看好企業基本面與出口競爭力。在國際經濟不確定性增加的同時，台股憑藉結構性優勢與科技成長動能，將持續成為長期資本配置的重要標的。