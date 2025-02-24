外資賣超195億元 賣超多檔金融股及台積電、但竟大買新光金

台股24日開低，終場收23,565.31點，下跌164.94點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超195.28億元，統計外資買賣超個股發現，外資賣超前四名清一色是金融股，台積電（2330）也遭大賣，不過，新光金（2888）則是獲外資買超41,804張，高居買超個股冠軍。

台股早盤以23,573.8點開低，一度下探至23,461.43點，終場則是收在23,565.31點，下跌164.94點，跌幅0.7%，三大法人賣超206.46億元，包括外資賣超195.28億元，投信買超27億元，自營商賣超（合計）38.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.32億元，自營商（避險）賣超33.86億元。

台積電再度跌破季線，收在1,075元，跌幅1.83%，聯發科（2454）逆勢走高，收1,545元，漲幅2.31%，鴻海（2317）也收紅，以184元收盤，漲幅0.54%；受惠重建原物料拉貨題材，散裝航運族群表現強勢，慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、四維航（5608）都攻上漲停板，貨櫃股也上漲，長榮（2603）收221.5元，漲幅3.99%，陽明（2609）及萬海（2615）也上漲逾1%；機器人概念股表現亮眼，華晶科（3059）亮燈漲停。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金（2891）、富邦金（2881）、元大金（2885）、永豐金（2890）、台積電、南亞科（2408）、臺企銀（2834）、富采（3714）、緯創（3231）、元大台灣50（0050）等；金融股有5檔在前十大賣超股中，且前四大清一色是金融股。

外資賣超中信金12,721張最多，其次是賣超富邦金10,527張，賣超元大金10,043張，居賣超第三名；另外，台積電則遭外資賣超9,785張。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、復華富時不動產（00712）、長榮、中鋼（2002）、陽明、元大台灣價值高息（00940）、群益科技高息成長（00946）、元大美債20正2（00680L）、群創（3481）、華新（1605）等；外資買超新光金41,804張，居買超個股冠軍。