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股利政策將陸續出爐 營建股連三紅、永信建站上波段高點

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

營建股去年獲利佳，近期股利政策也將陸續出爐，營建指數已連續沿著五日線上漲，永信建（5508）24日收盤後公布股利配發，每股發放現金股利14.5元，配發率達9成，近日股價連連走高，收159.5元，漲幅逾3%。

營建股2024年獲利大豐收，法人指出，受惠半導體投資及AI趨勢帶旺台灣景氣，房市的剛性需求仍然穩健，而營建股自去年第3季從高檔明顯回落，創造出低位階的機會，且股利政策在第1季可望陸續出爐，看好去年高獲利、高股利發放率，且今年可望衝高完工交屋量的三高個股，有機會獲得買盤青睞。

法人表示，許多優質營建股在每年6到8月的除息旺季前，有易漲難跌的特性，而第1季就會有投資人開始陸續布局，因此可觀察到近期有不少營建股的股價，已有底部越墊越高的現象。

永信建公布去年全年財報，累計營收100.35億元，營業毛利48.21億元，營業利益43.58億元，稅後純益34.84億元，每股純益16.03元。同時公告現金股利，盈餘分配的現金股利達14.42826元，加上資本公積發放之現金股利0.07174元，合計14.5元，配發率9成。

永信建自2月4日創下123.5元近期低點後，股價持續緩步上漲，近日站上季線大關，24日漲至159.5元，創下波段新高。

營建股 股利

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