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台股下跌164點 三大法人賣超206億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股上週五重挫，台股24日開低，不過仍守在十日線之上，收在23,565.31點，下跌164.94點，跌幅0.7%，成交量3,618.86億元，三大法人賣超206.46億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超195.28億元，投信買超27億元，自營商賣超（合計）38.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.32億元，自營商（避險）賣超33.86億元。

台積電（2330）再跌破季線，收1,075元，跌幅1.83%，聯發科（2454）逆勢走高，收1,545元，漲幅逾2%，鴻海（2317）也收紅。受惠重建原物料拉貨題材，散裝航運族群表現強勢，慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、四維航（5608）都攻上漲停板，貨櫃股也上漲，長榮（2603）強漲近4%，收221.5元。鐵礦報價上漲，鋼鐵族群續強，世紀鋼（9958）漲幅逾5%，允強（2034）、中鴻（2014）漲幅3~4%，華新（1605）上漲逾2%，為今日成交量第一大。機器人概念股中，高鋒（4510）、華晶科（3059）、慶騰（4534）亮燈漲停，新漢（8234）大漲逾9%。

三大法人 自營商

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