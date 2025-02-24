永豐金證券第七屆41 AI日全智動交易論壇即日起開放售票

永豐金證券舉辦「第七屆41AI日全智動交易論壇」，即日起開始售票，2025年主題聚焦自動交易技術、量化策略與高頻交易的最新發展。論壇採實體與線上同步進行，現場設有金融科技主題展供與會者參觀互動，帶領投資人體驗一日豐富的量化交易旅程。

永豐金證券量化投顧團隊為台股交易策略開發佼佼者，論壇除分析國內券商量化交易市場概況，並演示所研發「豐神榜」策略檢核機制，提供一套可實際下單的策略標準；此外，更說明「全智動」系統最新升級技術，多重策略自動交易運用。

永豐金證券表示，近期市場上有不少新穎的策略開發工具，論壇中邀請到策略開發、金融數據、高頻領域等國內外專家與會進行專題分享，由Ephod創辦人周壘，介紹自動化回測平台與因子分析介面，探討模型可解釋性，結合量化與基本面找出有價值的交易策略。

永豐金證券指出，隨著AI發展與量化交易技術的突破，「智能決策」及量化交易將持續成長，速度與穩定性將成為交易市場上的勝負關鍵。論壇邀請MetaNano香港資產管理公司，以及全球重量級市場資料供應商ICE Data Services，以金融數據與高頻專業揭密低延遲交易的關鍵技術，包括透過FPGA和高效能伺服器加速執行，高速解讀行情報價，以穩定且低延遲的方式觸發策略，並探討全球市場數據與低延遲專線解決方案的發展。

永豐金證券推動41AI日今年邁入第七年，已發展為量化交易領域的年度盛會，公司建立以量化為主的投顧團隊，致力發展全面智動化交易技術，2024年底憑藉創新技術「全智動金融商品配置管理平台」榮獲多項國際機構獎項肯定。2025年目標聚焦於財富萃取，與領域內專家共同帶領投資人在金融市場中獲取更多超額報酬的機會，是今年「41AI日」論壇的一大亮點。

當交易市場進入智能決策時代，投資者不僅關注策略的勝率，也希望透過更快的執行效率取得市場優勢。永豐金證券表示，財富萃取的核心不只是發掘市場中的超額報酬，更關鍵的是如何確保交易指令能夠即時執行，避免因市場變動錯失最佳交易機會。量化交易技術的發展正朝向更低延遲、更精細化的方向演進，雖未及高頻交易的極端速度，但在科技進步下兩者之間的差距正在縮短。

永豐金證券「第七屆41AI日全智動交易論壇」訂於2025年4月1日於台大集思會議中心舉行，即日起開放售票，早鳥優惠價到3月15日止，參與「第三屆程式實盤模擬交易競賽」、團購票與豐XQ殿堂會員另享有專屬優惠。