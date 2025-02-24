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上市櫃15檔亮紅燈 機器人、散裝、BBU、生技最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖／AI生成照
台股示意圖／AI生成照

台股集中市場24日收在23,565.31點， 下跌164.94點，但櫃買市場則是上漲0.6點，以264.03點收盤， 統計僅5檔上市股漲停，但上櫃股則有10檔亮出漲停紅燈，以族群來看，機器人股多達4檔漲停，散裝則有3檔、BBU及生技各有2檔，可說是漲停股中最搶眼的四個族群。

台股大盤以23,573.8點開低，終場收跌0.7%， 失守5日線，盤面上各類股以傳產股表現較強， 塑膠、電器電纜、鋼鐵、營建、航運、生技股、居家生活等收盤漲幅領先，航運股漲幅2.32%、生技股收漲1.5%；櫃買市場以263.19點開低，盤中翻紅，終場收漲0.23%，其中航運股收漲2.95%、生技股上漲0.55%。

統計上市櫃公司合計有15檔漲停收盤， 包括慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、四維航（5608）、華晶科（3059）、光麗-KY（6431）等5檔上市股，及彬台（3379）、高鋒（4510）、慶騰（4534）、新盛力（4931）、加百裕（3323）、高端疫苗（6547）、正淩（8147）、信紘科（6667）、富榮綱（3115）、大略-KY（4804）等10檔上櫃股。

以族群來看， 機器人股有華晶科、彬台、高鋒、慶騰4檔最多，其次是散裝的慧洋-KY、裕民、四維航，BBU有新盛力、加百裕， 生技股則有高端疫苗及光麗-KY。

MWC 2025、 台北國際工具機展、輝達（NVIDIA）GTC大會將在3月登場， 其中一個共同的大熱門就是機器人，在國際大廠輝達、特斯拉、Meta、蘋果等競相投入，加上展覽的推波助瀾，機器人股持續熱燒，成為盤面上的焦點，華晶科、彬台、高鋒、慶騰等收盤都衝上漲停。

生技股

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