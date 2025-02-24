台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

台股24日拉回，早盤以23573.8點開出，終場收23565.31點，下跌164.94點，跌幅0.7%，成交量3618.9億元。櫃買則收264.03點，上漲0.6點。台積電（2330）終場收1075元，下跌20元。

盤面上以類股來看，以玻陶、半導體、電腦周邊、橡膠工業、紡織、資訊服務、電子通路等較為弱勢，另外則以居家生活、數位雲端、航運、油電燃氣、電器電纜、生技等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有世芯-KY（3661）、智邦（2345）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、旺矽（6223）、台光電（2383）、AES-KY（6781）、華星光（4979）、日月光投控（3711）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、鈺齊-KY（9802）、中興電（1513）、昇陽半導體（8028）、南亞科（2408）等。

而量大強勢的則有，華城、聯發科、和大、裕民、長榮、亞力、鴻海、川湖、威強電、聯鈞、高鋒、鈊象、皇昌、彬台、亞光、新日興、信立、華新、慧洋-KY、興能高等。

統一投顧表示，本周三為輝達將公布財報，黃仁勳20日在DDN訪談影片表示，DeepSeek對輝達而言是一個利多，輝達晶片需求不減反增。台股加權指數過去一周反彈577點，收復23700點大關，外資轉買；不過，上周五市場擔心川普關稅政策造成通膨，Walmart展望偏弱衝擊市場擔憂經濟下行，美股四大指數上周五挫跌，加上投信連2周賣超，且上周賣超多達147億元，台股今日開盤恐逢高檔震盪壓力。

另外，操作建議採逢低分批布局，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、Nvidia概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。