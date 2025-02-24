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公開資訊觀測站優化網站正式上線 新增五大全新功能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心 Taipei Exchange表示，因應證券市場業務持續擴展及公開資訊觀測站「MOPS」入口網頁資訊分類增加，為讓投資人更便於查找MOPS網站資訊及提供行動裝置使用者較佳瀏覽畫面，2024年10月21日業提供MOPS優化網站供投資人體驗試用，經過數個月的使用者體驗後，於2025年2月24日正式完成公開資訊觀測站網址調整上線作業。

這次MOPS網站優化，採用直觀的UI／UX設計，推出全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計及功能對照索引等5大新穎功能，以提升閱讀舒適度，並讓使用者在查詢資料時更便捷。

櫃買中心提醒，MOPS優化網站正式以https://mops.twse.com.tw網址提供服務，原公開資訊觀測站仍將以https://mopsov.twse.com.tw網址供投資大眾使用，以滿足各使用者需求及減少網址轉換的影響。

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