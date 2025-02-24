製鞋雙雄奔天價 鈺齊腿軟翻黑

製鞋股近期受惠國際知名運動與時尚品牌的訂單動能持續增長，加上WBC資格賽開打增添話題，以及第2季將進入鞋廠旺季，多頭跑在前頭。24日盤初，鈺齊-KY（9802）一度叩關161元、志強-KY衝上173.5元，雙雙改寫歷史新天價，帶動寶成（9904）、豐泰（9910）也聯袂逆漲逾1%；惟鈺齊-KY盤中腿軟頻頻翻黑，回防150元關卡。

鈺齊-KY多頭自1月中旬起已展開兩波攻勢，波段漲幅逾35%，近兩個交易日獲三大法人累計回補1913張助攻，24日盤初再刷161元新高紀錄，成交量不到12:00已日增逾2倍、達1.6萬餘張；但盤中漲多賣壓增強，股價頻頻翻黑，回防150元關卡。

鈺齊-KY 2024年營收146.11億元、年減13.5%，毛利率19.08%、年增0.17個百分點，EPS 7.23元。1月合併營收15.30億元，月減14.2%、年增15.1%，營收仍為歷年同期新高。另，鈺齊-KY因應製鞋產業景氣回升，日前對印尼孫公司再加碼投資2,000萬美元，一舉推升對印尼孫公司投資金額達6,000萬美元。

志強-KY 1月營收16.46億元、年增37.4%，創同期新高，且連13個月年增呈現正成長，首季營運淡季不淡。股價表現上，志強-KY自1月中下旬約124元起漲，至今日新高價173.5元，波段漲幅達近4成。志強-KY表示，以目前接單及出貨來看，首季營運可望較去年同期有近二成的增長，目前訂單已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。

摩根士丹利證券於日前出具最新產業報告指出，據近期供應鏈趨勢顯示，服裝、鞋類品牌實力穩固，知名運動與時尚品牌訂單動能持續增長，並按讚鈺齊-KY、豐泰、儒鴻、來億-KY等四大台廠，皆給予「優於大盤」評等，近期股價也多有表現。法人亦指出，製鞋廠第2季將進入旺季，由於今、明年的俱樂部及世界盃舉辦，營運將明顯受益，預期第4季鞋廠將見拉貨潮，可望推升相關供應鏈表現。