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AES重挫跌出千金行列 竟是全市場唯一的跌停股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
電池模組股王AES-KY（6781）開低走低，盤中遭摜至跌停板941元。圖／聯合報系資料照
電池模組股王AES-KY（6781）開低走低，盤中遭摜至跌停板941元。圖／聯合報系資料照

台股24日開低，電池模組股王AES-KY（6781）開低走低，盤中遭摜至跌停板941元，不僅跌出千金股行列，更是全市場唯一亮跌停的個股，台股千金股少了1檔，降至15千金。

AES-KY元月營收10.52億元，月減11.42%，年增30.09%，為歷年1月歷史次高，主受農曆春節工作天數減少影響，雖然業績較上個月下滑，但持續復甦的態勢明顯，月營收已連續7個月呈現年成長。

AES-KY預期今年兩大業務LEV及BBU業務都將成長，帶動今年營收表現優於去年；總經理宋維哲先前曾表示，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，可預期今年拉貨動能將優於去年；BBU業務部分，今年伺服器BBU需求已定，非常樂觀，預估BBU業務將持續成長。

BBU族群盤中表現也分歧，新盛力（4931）及加百裕（3323）亮燈漲停，興能高（6558）也一度衝上漲停64.5元，盤中漲幅逾8%，西勝（3625）也大漲逾半根停板；但是AES-KY卻出現重挫，早盤以1,030元開出，一度翻紅拉升至1,050元，上漲5元，隨後賣壓加重，遭摜壓至跌停941元，退出千金俱樂部，也是全市場唯一的跌停股。

AES-KY 跌停

延伸閱讀

BBU 族群分道揚鑣 新盛力鎖漲停、AES殺跌停

新盛力1月 EPS 0.67元 事欣科0.04元

新普1月營收月減8.2% AES月減11%

西勝上月營收增62%

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