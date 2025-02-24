台股隨美股大跌 法人建議多觀察台積電ADR走勢

台股因為美股上週五大跌而使今天盤勢受到牽累，接近中午時跌點約在170點。法人分析，近半年以來台股回檔測試半年均線皆有守，但也無力再創新高，波動轉為「上有鍋蓋下有鐵板」的格局，因此只要沒有出現連續性的中長紅或者中長黑，預期指數仍會維持盤整。

若以看盤指標來看，法人認為，台積電的指標性可說最高，而台積電的近期變數較多，季線攻防眾所矚目，但是賣壓已經有減輕的現象，後續的消息發展仍然有待觀察，對此法人也建議，可以多參考美國的ADR的走勢。

以價量的結構來看，依照大盤技術的線型解讀，法人也認為春節年後的多頭反擊，在回補完蛇年大缺口，目前仍呈現高檔區間震盪。

法人也建議，台股的焦點接著會關注各項的會議展覽，而最為重要的就是2月26號的輝達法說、ＭＷＣ展以及工具機展、太空衛星展、跟智慧城市展，可操作和布局具有展望跟高殖利率的優質公司。