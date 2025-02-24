關稅戰利空鈍化 資金回流新興亞洲

上周美國公布經濟數據意外疲弱，引發投資人對美國經濟前景擔憂，且因美股過度持有導致估值偏高，市場資金轉向低基期市場與債市避險，亦有部分資金回流亞洲新興市場。新興亞股上周普遍走揚，以台、韓及印尼股市漲2.5%表現最佳，越股亦漲1.6%，逼近1,300點關鍵點位。

中國信託投信表示，川普雖提出「對等關稅」，但最快預計4月初提出具體方案，市場逐漸消化利空。然而美國上周公布2月服務業PMI初值為49.7，不僅遠不如市場預期，更一舉降至榮枯線下方，也是2023年1月以來首次見萎縮，且消費者信心指數也大幅下滑，反映川普政府開支削減和關稅政策帶來的高度不確定性，導致美股四大指數齊跌，道瓊指數更重挫逾七百點，為2025年以來最差單日表現。

反之，近期陸港股受惠DeepSeek橫空出世引發的科技股價值重估，外資大舉流入，部分資金也外溢至亞洲新興市場，MSCI亞洲（日本除外）指數上漲1.5%，連續六周上升，創下2022年11月以來最佳紀錄。凸顯部分投資人對美股產生「居高思危」的風險意識，將資金轉向基期相對低的市場。

觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資轉為淨流入8.8億美元，其中，外資回補台股部位，單周淨流入10億美元，激勵台股單周上漲2.5%；韓股、印尼股市雖遭外資小幅賣超，但也逆勢上漲2.5%，與台股並列上周新興亞股表現較佳的市場。今年以來的韓股漲幅9.8%，為新興亞股表現最佳。

中國信託投信表示，觀察24日台股表現，開盤雖受美股影響下跌，但跌幅相對輕微，且重電、製鞋等傳產逆勢走強；從整體資金流向方面，電子股成交比重連續兩周下滑。不過AI為大勢所趨，加上戰後重建題材發酵，資金輪動態勢相對健康，台股長期多頭格局仍可延續，投資人可逢回布局前景相對看好的產業。

越南股市方面，受美元指數續呈弱勢震盪格局、以及關稅相關利空暫未立即發酵等利多因素影響，越股上周連續四個交易日上漲，指數周上漲1.6%。板塊方面，特定權值地產股價回升，引領指數表現，同時原材料、工業股亦出現反彈。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，今年越股有三大利多，首先，越南官方今年設定放款成長目標高於去年，且在壞帳問題趨於穩定的背景下，銀行業有望繳出優勢業績。再者，越南實施精簡政府，執行後公共與民間投資均有望加速，有利原材料、基礎建設題材。

在資金流向方面，年初以來美元正自高點回落，若趨勢延續，資金有望回流至包括越南在內的亞洲市場。對於越南市場，考量其在供應鏈重組中的戰略地位，以及2025年可望升級為新興市場的契機，長期發展潛力仍然可期，投資人可透過定期定額方式進場布局。