快訊

賓士貓愛自由頻出走…這次獨自搭火車旅行27公里 獲政府贈送終身免費通勤卡

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

關稅戰利空鈍化 資金回流新興亞洲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周美國公布經濟數據意外疲弱，引發投資人對美國經濟前景擔憂，且因美股過度持有導致估值偏高，市場資金轉向低基期市場與債市避險，亦有部分資金回流亞洲新興市場。新興亞股上周普遍走揚，以台、韓及印尼股市漲2.5%表現最佳，越股亦漲1.6%，逼近1,300點關鍵點位。

中國信託投信表示，川普雖提出「對等關稅」，但最快預計4月初提出具體方案，市場逐漸消化利空。然而美國上周公布2月服務業PMI初值為49.7，不僅遠不如市場預期，更一舉降至榮枯線下方，也是2023年1月以來首次見萎縮，且消費者信心指數也大幅下滑，反映川普政府開支削減和關稅政策帶來的高度不確定性，導致美股四大指數齊跌，道瓊指數更重挫逾七百點，為2025年以來最差單日表現。

反之，近期陸港股受惠DeepSeek橫空出世引發的科技股價值重估，外資大舉流入，部分資金也外溢至亞洲新興市場，MSCI亞洲（日本除外）指數上漲1.5%，連續六周上升，創下2022年11月以來最佳紀錄。凸顯部分投資人對美股產生「居高思危」的風險意識，將資金轉向基期相對低的市場。

觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資轉為淨流入8.8億美元，其中，外資回補台股部位，單周淨流入10億美元，激勵台股單周上漲2.5%；韓股、印尼股市雖遭外資小幅賣超，但也逆勢上漲2.5%，與台股並列上周新興亞股表現較佳的市場。今年以來的韓股漲幅9.8%，為新興亞股表現最佳。

中國信託投信表示，觀察24日台股表現，開盤雖受美股影響下跌，但跌幅相對輕微，且重電、製鞋等傳產逆勢走強；從整體資金流向方面，電子股成交比重連續兩周下滑。不過AI為大勢所趨，加上戰後重建題材發酵，資金輪動態勢相對健康，台股長期多頭格局仍可延續，投資人可逢回布局前景相對看好的產業。

越南股市方面，受美元指數續呈弱勢震盪格局、以及關稅相關利空暫未立即發酵等利多因素影響，越股上周連續四個交易日上漲，指數周上漲1.6%。板塊方面，特定權值地產股價回升，引領指數表現，同時原材料、工業股亦出現反彈。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，今年越股有三大利多，首先，越南官方今年設定放款成長目標高於去年，且在壞帳問題趨於穩定的背景下，銀行業有望繳出優勢業績。再者，越南實施精簡政府，執行後公共與民間投資均有望加速，有利原材料、基礎建設題材。

在資金流向方面，年初以來美元正自高點回落，若趨勢延續，資金有望回流至包括越南在內的亞洲市場。對於越南市場，考量其在供應鏈重組中的戰略地位，以及2025年可望升級為新興市場的契機，長期發展潛力仍然可期，投資人可透過定期定額方式進場布局。

延伸閱讀

統一投信推出優選低波多重資產基金 四招掌握台股成長機會

安聯投：第1季挑戰較大 盤面偏向整理

美股利空罩頂 台股備戰…法人建議三招因應

台股半導體ETF 搶眼

相關新聞

巴菲特現金部位飆到驚人的3342億美元！狄驤「創歷史新高」：連九季逢高賣股

巴菲特的伯克希爾現金部位已經飆到驚人的3342億美元，創下歷史新高，也意味著連續九季逢高賣股...

製鞋雙雄奔天價 鈺齊腿軟翻黑

製鞋股近期受惠國際知名運動與時尚品牌的訂單動能持續增長，加上WBC資格賽開打增添話題，以及第2季將進入鞋廠旺季，多頭跑在...

AES重挫跌出千金行列 竟是全市場唯一的跌停股

台股24日開低，電池模組股王AES-KY（6781）開低走低，盤中遭摜至跌停板941元，不僅跌出千金股行列，更是全市場唯...

台股隨美股大跌 法人建議多觀察台積電ADR走勢

台股因為美股上週五大跌而使今天盤勢受到牽累，接近中午時跌點約在170點。法人分析，近半年以來台股回檔測試半年均線皆有守，...

美國優先政策有利特別股發行人 特別股行情不看淡

美國聯準會於2025年1月如市場預期按兵不動，然而整體貨幣政策放寬的趨勢不變，且近期市場動盪使得投資人避險情緒蔓延，特別...

「新」冠狀病毒出現 防疫股齊揚、高端疫苗盤中漲停

中國科學院武漢病毒研究所最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2，受此消息影響，美國疫苗股應聲大漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。